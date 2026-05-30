مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند، تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار میشود و شهروندان نیکوکار میتوانند با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار تیم سیار خونگیری پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب تعیین شده و فرآیند پذیرش اهداکنندگان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات خیرخواهانه است که میتواند در نجات جان بیماران، مصدومان و افرادی که به فرآوردههای خونی نیاز دارند نقش مؤثری ایفا کند.
میرزاده خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان واجد شرایط دعوت میشود با حضور در این برنامه، بخشی از نیاز مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی را تأمین کنند.
وی در پایان یادآور شد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای انجام مراحل پذیرش و اهدای خون الزامی است.
