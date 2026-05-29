مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه روز شنبه نهم خردادماه در شهرستان سنقر مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی برگزار میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پایگاه سیار خونگیری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در مسجدالنبی (ص) جنب ترمینال شهرستان سنقر آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.
وی ادامه داد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و نجاتبخش است و میتواند به بیماران فرصت دوباره زندگی ببخشد، از همین رو از مردم نوعدوست و خیر شهرستان سنقر دعوت میکنیم در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
میرزاده خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای انجام فرآیند اهدای خون الزامی است و شهروندان میتوانند با حضور در این برنامه، سهمی در نجات جان بیماران داشته باشند.
