به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عالیخانی در حاشیه جریان بازدید علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از خانه ورشوسازی بروجرد، اظهار داشت: در این بازدید، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتها و چالشهای پیشروی هنرمندان ورشوسازی بروجرد قرار گرفت.
وی افزود: تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای آن از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه است که در این بازدید موردبحث و بررسی قرار گرفت.
معاون صنایعدستی میراثفرهنگی لرستان، ادامه داد: اعضای انجمن ورشوسازی بروجرد نیز با اشاره به مباحث مطرحشده در نشستهای پیشین، پیشنهاد راهاندازی خط تولید ورشو در بروجرد را بهمنظور تأمین پایدار مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید و تقویت چرخه اقتصادی این هنر - صنعت ارائه کردند.
عالیخانی، تصریح کرد: در همین راستا، درخواست اختصاص تسهیلات برای راهاندازی این خط تولید مطرح شد و مقرر شد موضوع از طریق وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیگیری شود.
وی تصریح کرد: تحقق این طرح میتواند ضمن رفع بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه، زمینه توسعه تولید، اشتغالزایی و رونق هرچه بیشتر شهر ملی ورشوی بروجرد را فراهم کند.
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