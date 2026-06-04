محبان: تصادف دو خودروی دنا در محور گرمه - میامی ۶ مصدوم داشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی دنا در محور گرمه به میامی، ۶ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.