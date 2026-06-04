محبان: تصادف دو خودروی دنا در محور گرمه - میامی ۶ مصدوم داشت

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی دنا در محور گرمه به میامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت حادثه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
محبان ادامه داد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی بیان کرد: این حادثه ۶ مصدوم بر جای گذاشت و علت وقوع آن توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
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