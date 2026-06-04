محبان: تصادف دو پراید در محور آشخانه - جنگل گلستان ۷ مصدوم داشت

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور آشخانه به جنگل گلستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: نجاتگران پس از حضور در محل و ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت و علت وقوع آن از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.