محبان: تصادف دو پراید در محور آشخانه - جنگل گلستان ۷ مصدوم داشت

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور آشخانه به جنگل گلستان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: نجاتگران پس از حضور در محل و ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
وی ادامه داد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
محبان بیان کرد: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت و علت وقوع آن از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.
نظر شما