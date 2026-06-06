نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته تا صبح امروز، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه بام به مقدار ۰.۵ میلی‌متر گزارش شد.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا یکشنبه شب جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی انتظار می‌رود. پدیده غالب طی امروز در مناطق نیمه‌شرقی، افزایش موقت ابر و در ساعات بعدازظهر روز یکشنبه در اغلب مناطق استان، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال غبار محلی برآورد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با تشدید ناپایداری طی یکشنبه شب تا دوشنبه اوایل شب، در اغلب مناطق استان به‌ویژه نیمه‌شرقی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: برای روزهای سه‌شنبه تا پایان هفته نیز جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: از نظر دمایی تا دوشنبه افزایش نسبی دما در خراسان شمالی انتظار می‌رود.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد بود.

وی اضافه کرد: در بین مراکز شهرستان‌های استان نیز فاروج و شیروان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز شهرستان‌ها گزارش شدند.