نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته تا صبح امروز، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه بام به مقدار ۰.۵ میلیمتر گزارش شد.
وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا یکشنبه شب جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی انتظار میرود. پدیده غالب طی امروز در مناطق نیمهشرقی، افزایش موقت ابر و در ساعات بعدازظهر روز یکشنبه در اغلب مناطق استان، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه با احتمال غبار محلی برآورد میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با تشدید ناپایداری طی یکشنبه شب تا دوشنبه اوایل شب، در اغلب مناطق استان بهویژه نیمهشرقی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق همراه با وزش باد لحظهای شدید پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: برای روزهای سهشنبه تا پایان هفته نیز جو نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب خواهد بود.
وی افزود: از نظر دمایی تا دوشنبه افزایش نسبی دما در خراسان شمالی انتظار میرود.
داداشی بیان کرد: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۲۸ درجه سانتیگراد بود.
وی اضافه کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج و شیروان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز شهرستانها گزارش شدند.
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