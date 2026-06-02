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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

محبان: تصادف در محور گرمه ـ میامی یک فوتی و ۶ مصدوم داشت

محبان: تصادف در محور گرمه ـ میامی یک فوتی و ۶ مصدوم داشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: برخورد دو خودروی سواری در محور گرمه به میامی یک جان‌باخته و ۶ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی سمند و KMC در محور گرمه به میامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

محبان ادامه داد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

وی بیان کرد: این حادثه در مجموع ۶ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت.

کد مطلب 6848416

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