ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۳ یکشنبه شب، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی ال‌۹۰ و ایسوزو در محور آشخانه به چمن‌بید به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم به مراجع ذی‌ربط تحویل شد.