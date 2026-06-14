ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۳ یکشنبه شب، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی ال۹۰ و ایسوزو در محور آشخانه به چمنبید به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: پیکر فرد جانباخته نیز پس از انجام اقدامات لازم به مراجع ذیربط تحویل شد.
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