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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

محبان: تصادف محور آشخانه به چمن‌بید یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

محبان: تصادف محور آشخانه به چمن‌بید یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از وقوع تصادف میان دو خودروی ایسوزو و ال‌۹۰ در محور آشخانه به چمن‌بید خبر داد و گفت: این حادثه یک جان‌باخته و یک مصدوم برجا گذاشت.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۱۳ یکشنبه شب، گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی ال‌۹۰ و ایسوزو در محور آشخانه به چمن‌بید به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم این حادثه با همکاری نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: پیکر فرد جان‌باخته نیز پس از انجام اقدامات لازم به مراجع ذی‌ربط تحویل شد.

کد مطلب 6860316

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