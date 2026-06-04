دادستان ورامین: ۵ زندانی مالی در هفته ولایت آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خرازی، با تبریک فرارسیدن هفته امامت و ولایت، از توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در سه مرحله میان خانوادههای زندانیان تحت پوشش خبر داد.
وی اظهار داشت: این بستهها با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از خانواده زندانیان و آسیبدیدگان اجتماعی شهرستان ورامین به منظور کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای نیازمند توزیع شده است.
دادستان ورامین همچنین از آزادی پنج زندانی دارای محکومیت مالی در این ایام خبر داد و افزود: با حضور مسئولان انجمن در زندان و پیگیریهای انجام شده، زمینه آزادی این افراد فراهم شد تا در هفته ولایت و امامت به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
خرازی به ارائه خدمات حمایتی در حوزه تأمین البسه، پوشاک و همچنین اقلام دارویی و بهداشتی خانوادههای تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اقدامات مؤثری در این راستا صورت گرفته است.
وی در پایان با تقدیر از خیرین و دستاندرکاران انجمن، بر تداوم برنامههای حمایتی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به خانوادههای نیازمند تأکید کرد.
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