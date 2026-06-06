عفو و تخفیف مجازات ۱۵۱ زندانی در همدان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر اظهار کرد: در راستای سیاستهای دستگاه قضا و با هدف کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مددجویان به آغوش خانواده، پروندههای واجد شرایط پس از بررسیهای دقیق در کمیسیونهای تخصصی استانی و تأیید کمیسیون مرکزی، مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند.
وی در تشریح جزئیات این تصمیم قضایی افزود: از مجموع ۱۵۱ نفر مشمول این طرح، ۹۴ نفر از زندانیان با برخورداری از آزادی مشروط، تا فردا از زندان آزاد خواهند شد؛ سایر افراد مشمول نیز بر اساس موازین قانونی، از تخفیف یا تبدیل مجازات بهرهمند شدند که این اقدام منجر به تقلیل یک تا دو درجهای مجازاتهای آنها شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: اعطای این عفو، بر اساس پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه و با موافقت و تصویب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) صورت پذیرفته است.
وی در ادامه تأکید کرد: این عفو شامل تمامی زندانیان نمیشود و جرایم امنیتی، خشن و سلبکننده امنیت عمومی بههیچوجه مشمول این طرح نبوده و با دقت نظر کامل از لیستهای ارسالی حذف شدهاند.
محمدی مهر تصریح کرد: اولویت اصلی در بهرهمندی از این امتیاز، مددجویانی بودند که برای نخستینبار مرتکب جرم شده و جرایم آنها فاقد وصف امنیتی و از نوع سبک بوده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان ادامه داد: امیدواریم با تداوم فرآیندهای اصلاحی و برگزاری جلسات تخصصی پروندهها در کمیسیونهای مربوطه، در آینده نیز زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از محکومان واجد شرایط از تسهیلات قانونی فراهم شود.
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