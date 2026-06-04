پیش بینی جاری شدن سیلاب و بارش تگرگ در خراسان شمالی

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش‌های شبانه‌روز گذشته تا صبح پنج‌شنبه، بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه قوشخانه با ۹.۶ میلی‌متر و کلاته توپکانلو با ۶.۸ میلی‌متر گزارش شد و میزان بارش در بجنورد نیز به ۲.۲ میلی‌متر رسید.

وی در ادامه افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی در روز پنج‌شنبه و همچنین عصر جمعه در استان تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: این ناپایداری‌ها به صورت رشد ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش باران و در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق همراه با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: شدت ناپایداری‌ها در روز پنج‌شنبه در مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرق استان شامل بخش‌هایی از شهرستان‌های بجنورد، شیروان، فاروج، شمال و شرق اسفراین، شمال بام و صفی‌آباد، گرمه، جاجرم، نیمه شرقی مانه، سملقان و رازوجرگلان خواهد بود.

وی افزود: عصر جمعه نیز بخش‌هایی از شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد، جنوب جاجرم و فاروج تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: صاعقه، احتمال تگرگ، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها از مهم‌ترین پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در استان خواهد بود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: برای روز پنج‌شنبه تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود اما از جمعه تا دوشنبه روند افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.

وی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه سرچشمه اسفراین با ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۳ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.