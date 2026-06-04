افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه از اوایل هفته آینده

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا روز شنبه هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای مناطق مختلف استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان اغلب مناطق در وضعیت آرام قرار می‌گیرد و رخداد جوی اثرگذاری برای سطح استان مورد انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، عبور موجی کم‌رطوبت از جو منطقه می‌تواند در برخی ساعات موجب افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف استان شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: با وجود عبور این موج، شرایط برای وقوع بارش‌های مؤثر مهیا نیست و تنها افزایش موقت ابر و وزش باد از پیامدهای احتمالی آن خواهد بود.

وی در ادامه به وضعیت دمای هوا اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان طی امروز و فردا اندکی کاهش می‌یابد، اما این کاهش محسوس نخواهد بود و تغییرات دمایی در محدوده طبیعی فصل قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای هفته آینده روند دمایی مجدداً افزایشی خواهد شد و متوسط دمای هوا در سطح استان به صورت نسبی افزایش پیدا می‌کند.

زورآوند در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی آب‌وهوا، اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.