افزایش نسبی دمای هوای کرمانشاه از اوایل هفته آینده

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسیهای هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس تحلیل دادهها و نقشههای پیشیابی، از امروز تا روز شنبه هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی برای مناطق مختلف استان کرمانشاه پیشبینی نمیشود.
وی افزود: در این مدت شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان اغلب مناطق در وضعیت آرام قرار میگیرد و رخداد جوی اثرگذاری برای سطح استان مورد انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، عبور موجی کمرطوبت از جو منطقه میتواند در برخی ساعات موجب افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف استان شود.
زورآوند خاطرنشان کرد: با وجود عبور این موج، شرایط برای وقوع بارشهای مؤثر مهیا نیست و تنها افزایش موقت ابر و وزش باد از پیامدهای احتمالی آن خواهد بود.
وی در ادامه به وضعیت دمای هوا اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان طی امروز و فردا اندکی کاهش مییابد، اما این کاهش محسوس نخواهد بود و تغییرات دمایی در محدوده طبیعی فصل قرار دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای هفته آینده روند دمایی مجدداً افزایشی خواهد شد و متوسط دمای هوا در سطح استان به صورت نسبی افزایش پیدا میکند.
زورآوند در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی آبوهوا، اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.
نظر شما