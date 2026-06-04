برپایی ۲۷ موکب در مهمانی کیلومتری غدیر کامیاران

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ۲۷ موکب مردمی در قالب مهمانی کیلومتری غدیر در شهر کامیاران برپا می‌شود.

وی افزود: این موکب‌ها در مسیر حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه اصلی شهر مستقر شده و از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به ارائه خدمات مختلف به شهروندان خواهند پرداخت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران بیان کرد: در این مراسم ۵۰ دیگ غذا طبخ و بین عموم مردم توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: موکب‌های پیش‌بینی‌شده علاوه بر پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله نقاشی کودکان، مشاوره، ایستگاه سلامت و خدمات هلال احمر را به مراجعه‌کنندگان ارائه خواهند کرد.