خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمد لشکربلوکی: انقلاب اسلامی ایران از معدود انقلابهای معاصر است که توانسته ضمن عبور از فراز و نشیبهای گوناگون، هویت و اصول بنیادین خود را حفظ کند. در این مسیر، نسلها تغییر کردهاند، مسئولیتها دست به دست شده و شرایط داخلی و بینالمللی دگرگون شده است، اما آنچه ثابت مانده، مکتبی است که امام خمینی(ره) بر پایه اسلام ناب محمدی(ص)، مردمسالاری دینی، استقلال و عدالتخواهی بنیان نهاد.
امام خمینی(ره) از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ نظام اسلامی را یک اصل اساسی دانستند و تأکید کردند که بقای جمهوری اسلامی از هر امر دیگری اهمیت بیشتری دارد. این نگاه نشان میدهد که از منظر بنیانگذار انقلاب، حفظ مسیر و آرمانهای انقلاب مهمتر از اشخاص و سلایق فردی است و همه باید برای صیانت از این امانت تاریخی تلاش کنند.
یکی از مهمترین ویژگیهای انقلاب اسلامی، اتکای آن به اراده مردم بود. برخلاف بسیاری از انقلابهای بزرگ جهان که نوع حکومت پس از پیروزی توسط نخبگان سیاسی تعیین شد، در جمهوری اسلامی ایران این مردم بودند که در همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ نوع نظام سیاسی کشور را انتخاب کردند. این رخداد تاریخی نشان داد که جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی(ره) دو مفهوم جدا از هم نیستند، بلکه مردمسالاری بخشی از آموزههای اسلام و لازمه حکومت دینی است.
مرور اصول مکتب امام خمینی(ره) نیز نشان میدهد که این مکتب بر پایه مؤلفههایی همچون اسلام ناب محمدی(ص)، بیاعتمادی به مستکبران، اعتماد به وعدههای الهی، حمایت از محرومان، استقلال ملی، مبارزه با سلطهپذیری و حفظ وحدت ملی شکل گرفته است. اصولی که نه تنها در دوران مبارزه و پیروزی انقلاب، بلکه در سالهای پس از آن نیز راهنمای حرکت نظام اسلامی بودهاند.
امام خمینی(ره) همواره نسبت به خطر نفوذ افراد نااهل و نامحرم در بدنه مدیریتی کشور هشدار میدادند. ایشان معتقد بودند که آسیبهای اصلی جوامع اسلامی بیش از آنکه از سوی دشمنان خارجی باشد، از غفلتها و انحرافهای داخلی ناشی میشود. از همین رو، حفظ اصالت انقلاب و سپردن مسئولیتها به نیروهای مؤمن، انقلابی و دلسوز را ضرورتی اجتنابناپذیر میدانستند.
در کنار این نگاه، بنیانگذار انقلاب اسلامی توجه ویژهای به نسل جوان داشتند. جوانانی که در دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف انقلاب نقشآفرینی کردند و به تعبیر امام، ایران را از بحرانها نجات دادند. ایشان بارها مسئولان را به حمایت، تشویق و میدان دادن به جوانان مؤمن و انقلابی توصیه کردند و آینده انقلاب را در گرو حضور فعال این نسل دانستند.
همین نگاه در بیانیه گام دوم انقلاب نیز ادامه یافت. در این بیانیه، بر دستاوردهای چهار دهه نخست انقلاب تأکید شده و در عین حال، آینده کشور به نسل جوان سپرده میشود. نسلی که باید با تکیه بر علم، معنویت، عدالت، استقلال و روحیه انقلابی، مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هموار کند.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی امروز وارد مرحلهای جدید از حیات خود شده است. تغییر نسلها امری طبیعی و اجتنابناپذیر است، اما آنچه اهمیت دارد، استمرار ارزشها و آرمانهایی است که از آغاز انقلاب مورد تأکید بوده است. اگر این اصول حفظ شود، تغییر نسل نه تنها تهدید نخواهد بود، بلکه میتواند فرصتی برای پویایی، نوآوری و حرکت به سوی افقهای بلندتر باشد.
سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) فرصتی برای بازخوانی این حقیقت است که انقلاب اسلامی بیش از آنکه به اشخاص وابسته باشد، به یک مکتب و منظومه فکری متکی است؛ مکتبی که بر پایه اسلام ناب، مردمسالاری دینی، استقلال، عدالت و نقشآفرینی جوانان بنا شده و همچنان میتواند راهنمای آینده کشور در مسیر تحقق جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی باشد.
مدرس دانشگاه و کارشناس سواد رسانه *
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