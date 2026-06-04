رهبر انصار الله یمن: عید غدیر بخشی از میراث ایمانی مردم مسلمان یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت عید سعید غدیر خم و روز ولایت سخنرانی کرد.
در این سخنرانی آمده است: صمیمانهترین تبریکات و آرزوهای نیک خود را به مناسبت عید غدیر و روز ولایت، این مناسبت بزرگ دینی، به مردم و ملتمان تقدیم میکنم. مردم عزیز ما مانند هر سال، در این روز مبارک، عید ولایت را به شکلی باشکوه در تمام استانهای آزاد شده گرامی داشتند. عید غدیر و روز ولایت، از مناسبتهای اصیل و بخشی از میراث ایمانی مردم مسلمان یمن هستند.
عبدالملک بدرالدین الحوثی افزود: مناسبت غدیر و روز ولایت برای مردم ما تازگی ندارد؛ آنها این مناسبتها را در طول نسلها و قرنها در چارچوب ایمان راسخ خود گرامی داشتهاند. مردم ما مناسبتهای مذهبی، به ویژه میلاد پیامبر و سایر مناسبتها را گرامی میدارند و از این مناسبتها در حفظ هویت و دستاوردهای مهم آن بهره میبرند. مردم ما برای فواید آموزشی مناسبتهایی که گرامی میدارند، ارزش قائلند و به آنها اهمیت میدهند، زیرا این مناسبتها بیانگر شکرگزاری از نعمتهای الهی و شناخت عظمت دینشان هستند.
الحوثی ادامه داد: حادثه غدیر از حقایق تاریخی ثابت و مورد اتفاق مورخان و محدثان است و موضوعی مشکوک یا محل تردید نیست. بزرگداشت غدیر و ولایت، بزرگداشت یک مناسبت اصیل و قطعی و از حقایق مسلم تاریخی است. اهمیت غدیر از آن جهت است که گواهی بر کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی است و قدردانی از این نعمت، خیر دنیا و آخرت را در پی دارد. امت اگر به طور کامل در این مسیر حرکت کند، در همه عرصههای زندگی خود از نعمت کامل بهره مند خواهد شد. از جلوههای نعمت کامل، نعمت عزت، رهایی از ولایت طاغوت، کرامت انسانی و دستاوردهای بسیار مهم دیگر است.
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