https://mehrnews.com/x3cf5s ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ کد مطلب 6850221 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ آغاز جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه کرمانشاه- دقایقی پیش مراسم جشن بزرگ و کیلومتری عید سعید غدیر خم در کرمانشاه با حضور ۱۱۰ موکب آغاز شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6850221 کپی شد مطالب مرتبط آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه حال و هوای شهر بیرجند قبل از آغاز مهمانی کیلومتری غدیر حال و هوای خیابان قیام یزد قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر حال و هوای رشت قبل از آغاز مهمونی غدیر مهمونی کیلومتری عید غدیر در تهران - ۱ برچسبها عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405 مهمونی کیلومتری غدیرخم کرمانشاه
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