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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

آغاز جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه

آغاز جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه

کرمانشاه- دقایقی پیش مراسم جشن بزرگ و کیلومتری عید سعید غدیر خم در کرمانشاه با حضور ۱۱۰ موکب آغاز شد.

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کد مطلب 6850221

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