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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه

آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه

کرمانشاه- دقایقی قبل از آغاز رسمی مراسم جشن کیلومتری عید سعید غدیر خم، مواکب در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستند.

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کد مطلب 6850215

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