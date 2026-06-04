https://mehrnews.com/x3cf5k ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ کد مطلب 6850215 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه کرمانشاه- دقایقی قبل از آغاز رسمی مراسم جشن کیلومتری عید سعید غدیر خم، مواکب در حال آمادهسازی زیرساختها هستند. دریافت 7 MB کد مطلب 6850215 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری عید غدیر در تهران (۲) حال و هوای تبریز قبل از آغاز مهمونی کیلومتری غدیر حال و هوای موکب های ورامین قبل از آغاز جشن غدیر دقایق آغازین جشن کیلومتری غدیر در قزوین حال و هوای رشت قبل از آغاز مهمونی غدیر برچسبها عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405 کرمانشاه
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