تقارن غدیر و ارتحال؛ یادآور پیوند ناگسستنی ولایت با مسیر انقلاب است

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تقارن عید سعید غدیر خم با سالروز ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی را فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تبیین پیوند میان مبانی ولایت و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: این مهم بار دیگر ضرورت توجه به مفهوم «ولایت» را در جامعه اسلامی یادآور می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: عید غدیر به عنوان سرچشمه ولایت‌مداری در اسلام، نماد هدایت بشریت به سوی کمال است و امام خمینی (ره) نیز با تکیه بر همین آموزه‌ها، موفق شدند پرچم ولایت را در دوران معاصر برافراشته نگه دارند، ایشان نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه احیاگر فرهنگ غدیر در عصر مدرن بودند.

جمالیان با تأکید بر اینکه درس‌های امام راحل در استکبارستیزی و عدالت‌خواهی، ریشه در فرهنگ غدیر دارد، تصریح کرد: اکنون وظیفه مسئولان و آحاد جامعه این است که با بهره‌گیری از فضای معنوی عید غدیر، بیش از پیش به تبیین و ترویج اندیشه‌های حضرت امام (ره) بپردازند.

وی افزود: حفظ وحدت و انسجام ملی با تکیه بر فرهنگ غدیر و پیروی از خط ولایت فقیه که میراث گران‌بهای امام خمینی (ره) است، تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی است و این ایام بهترین فرصت برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و مسیر ولایت است.

جمالیان خدمت صادقانه را نشانه عملیِ تبعیت از امام و غدیر دانست و گفت: مجمع نمایندگان استان مرکزی با تلاشی جهادی برای رفع دغدغه‌های معیشتی و توسعه این استان مصمم است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام در شرایط حساس کنونی افزود: اکنون انقلاب اسلامی با تکیه بر پشتیبانی مردمی و رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، مقتدرتر از هر زمان دیگری در مسیر تحقق آرمان‌های بلند غدیر گام برمی‌دارد.

وی افزو:تقارن معنادار این ایام یادآور این نکته راهبردی است که پیوند ناگسستنی میان مردم و حاکمیت، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی است و باید با هوشیاری در برابر جنگ‌های ترکیبی دشمنان، از این سرمایه عظیم با وحدت کلمه و تلاش شبانه‌روزی برای اعتلای نام ایران اسلامی صیانت کنیم.