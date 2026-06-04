به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، این مرجع عالیقدر جهان تشیع را فقیهی وارسته و عالمی ربانی توصیف کرد که عمر پربرکت خود را در مسیر ترویج معارف اهلبیت(ع)، تربیت شاگردان و هدایت دینی مؤمنان سپری کرد.
در متن پیام عارف آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.
آن فقیه وارسته و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام، تربیت شاگردان برجسته، پاسداری از ارزشهای اسلامی و هدایت دینی مؤمنان سپری کرد و با زهد، تقوا، دانش گسترده و مواضع حکیمانه خود، منشأ خدمات ماندگار و آثار ارزشمند علمی و اجتماعی برای جهان اسلام و حوزههای علمیه بود.
اینجانب ضایعه ارتحال این مرجع بزرگوار را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان، ارادتمندان، ملتهای مسلمان و بهویژه بیت مکرم و بازماندگان آن فقید سعید تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات، حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور»
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