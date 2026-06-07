برگزاری مجلس ترحیم آیت‌ الله فیاض در نجف اشرف/ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ترحیم مرحوم آیت‌ الله شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌ الله‌ علیه) در سالن مجتمع علوی استان نجف اشرف برگزار شد.

در این مراسم، علامه سید احمد صافی، متولی شرعی آستان مقدس عباسی، به همراه جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه، شخصیت‌های دینی، رسمی و اجتماعی و نیز شمار زیادی از مؤمنان و عزاداران حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مجلس با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، برای ایشان رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کردند.

حضرت آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (مد ظله العالی) نیز در پیامی، درگذشت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت و ضمن تجلیل از خدمات علمی و دینی ایشان، از نقش برجسته این مرجع فقید در خدمت به حوزه علمیه و ترویج معارف اهل‌ بیت (علیهم‌السلام) قدردانی کرد.