مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: ارتقای نمرات امتحانات نهایی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه وبیناری شورای معاونان آموزش و پرورش لرستان با حضور برخط روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان روز پنج شنبه در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.

تأکید بر برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات نهایی

در این نشست، مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات پیش‌روی آموزش و پرورش استان در روزهای پایانی سال تحصیلی، به‌ویژه در حوزه برگزاری امتحانات نهایی، جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان و اجرای پروژه مهر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در بخش مربوط به امتحانات نهایی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی کامل و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب به دانش‌آموزان تأکید شد.

انتخاب بهترین شیوه اجرایی متناسب با شرایط مناطق

با توجه به شرایط و ظرفیت‌های متفاوت مناطق، مقرر شد شهرستان‌ها و مناطق با بررسی سناریوهای مختلف، متناسب با شرایط خود بهترین شیوه اجرایی را انتخاب کرده و تمامی توان و امکانات خود را برای برگزاری هرچه بهتر فرآیند آزمون‌ها به کار گیرند.

استفاده حداکثری از فرصت باقی‌مانده برای بهبود شاخص‌های آموزشی

در ادامه این نشست، موضوع ارتقای میانگین نمرات دانش‌آموزان و کاهش افت تحصیلی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، بر استفاده حداکثری از فرصت باقی‌مانده تا پایان سال تحصیلی و اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی تأکید شد تا زمینه بهبود شاخص‌های آموزشی در مناطق مختلف استان فراهم شود.

اجرای طرح حامی و برنامه‌های جبران افت تحصیلی

در حوزه جبران افت تحصیلی نیز برنامه‌های حمایتی آموزش و پرورش تشریح شد.

اجرای طرح «حامی» در دوره ابتدایی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری مورد تأکید قرار گرفت.

اجرای برنامه‌های آموزشی و تقویتی در دوره متوسطه

در دوره متوسطه نیز اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و تقویتی برای حمایت از دانش‌آموزان و ارتقای سطح یادگیری آنان در دستور کار قرار دارد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی روند اجرای پروژه مهر اختصاص داشت.

در این بخش بر اهتمام بیشتر روسای شهرستان‌ها و مناطق نسبت به اجرای دقیق فرآیندهای پروژه مهر، تشکیل مستمر جلسات، پیگیری مصوبات و نظارت میدانی بر روند اقدامات تأکید شد

اعضای شورای معاونان همچنین بر هماهنگی بیشتر میان واحدهای مختلف آموزشی، استفاده از تجربیات موفق مناطق و استمرار رصد و پایش برنامه‌ها به منظور دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی استان تأکید کردند.

به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای پروژه مهر

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این نشست با تأکید بر نقش‌آفرینی مدیران شهرستان‌ها و مناطق در پیشبرد برنامه‌های آموزشی استان گفت: شرایط و ظرفیت‌های هر منطقه متفاوت است.

وی ادامه داد: مدیران می‌توانند با انتخاب مناسب‌ترین روش‌ها و بهره‌گیری از توان کارشناسی موجود، زمینه ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال تحصیلی، همه ظرفیت‌ها باید برای ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود نتایج تحصیلی دانش‌آموزان و اجرای دقیق پروژه مهر به کار گرفته شود.