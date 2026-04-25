به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری فرماندار بوشهر در دیدار با خانواده شهید قاسمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قشر کارگر و همچنین شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: عزت امنیت و اقتدار کشور در منطقه و جهان، مدیون مجاهدت‌ها رشادت‌ها صبر و استقامت خانواده‌های سرافراز شهدا و ایثارگران است.

وی با اشاره به نقش کارگران در تمام عرصه‌های انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی جانشان را فدای سرزمین ایران کردند و این فداکاری موجب سربلندی و عزت ملت جمهوری اسلامی ایران است.

فرماندار بوشهر گفت: ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه و منش شهیدان است، این بزرگواران با مجاهدت خویش مسیر پرافتخار شهدا را تکمیل می‌کنند و بی‌تردید این حرکت در نزد خداوند متعال از والاترین درجات برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه، بیان داشت: خانواده‌های معظم شهدا امانت‌داران گرانبهایی هستند که سرمایه وجودی خویش را در راه اعتلای اسلام و ایران نثار کرده‌اند، وظیفه همگانی ما پاسداشت این امانت و ترویج فرهنگ ایثار در تمام عرصه‌ها است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: تکریم و قدردانی از ایثار و فداکاری این عزیزان نشانگر این مسأله است که مردم و مسئولین، تمام قد پای عهد و آرمان خود با شهدا ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهیدان است، افزود: هر گامی که در جهت تکریم خانواده‌های شهدا برداشته شود، در حقیقت پاسداشت ارزش‌های والای انسانی و دینی است و این مسیر قطعاً ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان بوشهر به مناسبت هفته کارگر به همراه جمعی از مسئولین میهمان خانواده شهید احمد قاسمی شد.