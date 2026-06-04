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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

خودروی سقوط‌کرده به اعماق حفره در بهارستان نجات داده شد

خودروی سقوط‌کرده به اعماق حفره در بهارستان نجات داده شد

بهارستان- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری گلستان از وقوع فرونشست زمین در حیاط یک منزل مسکونی در شهرک امام حسین(ع) و نجات خودروی سقوط‌کرده به داخل حفره توسط آتش‌نشانان خبر داد.

روح‌الله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع فرونشست زمین در حیاط یک منزل مسکونی در شهرک امام حسین(ع) گلستان و نجات خودروی سقوط‌کرده به داخل حفره توسط آتش‌نشانان خبر داد.

نادری با اعلام این مطلب اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی سازمان در محل حاضر شده و عملیات ایمن‌سازی را آغاز کردند.

وی افزود: آتش‌نشانان با بررسی شرایط، ابتدا انشعابات خطرآفرین را قطع و محیط را از هرگونه تهدید احتمالی پاکسازی کردند و سپس خودروی سقوط‌کرده به داخل حفره را با استفاده از تجهیزات تخصصی خارج ساختند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی زیرساخت‌ها، هشدار داد: شهروندان از هرگونه حفاری یا دست‌کاری انشعابات شهری بدون مجوزهای فنی خودداری کنند و پیش از هر اقدام عمرانی، هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح را جدی بگیرند، چراکه پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر از حادثه است.

خودروی سقوط‌کرده به اعماق حفره در بهارستان نجات داده شد

کد مطلب 6850397

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