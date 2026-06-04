روحالله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع فرونشست زمین در حیاط یک منزل مسکونی در شهرک امام حسین(ع) گلستان و نجات خودروی سقوطکرده به داخل حفره توسط آتشنشانان خبر داد.
نادری با اعلام این مطلب اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی سازمان در محل حاضر شده و عملیات ایمنسازی را آغاز کردند.
وی افزود: آتشنشانان با بررسی شرایط، ابتدا انشعابات خطرآفرین را قطع و محیط را از هرگونه تهدید احتمالی پاکسازی کردند و سپس خودروی سقوطکرده به داخل حفره را با استفاده از تجهیزات تخصصی خارج ساختند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی زیرساختها، هشدار داد: شهروندان از هرگونه حفاری یا دستکاری انشعابات شهری بدون مجوزهای فنی خودداری کنند و پیش از هر اقدام عمرانی، هماهنگی با مراجع ذیصلاح را جدی بگیرند، چراکه پیشگیری همیشه کمهزینهتر از حادثه است.
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