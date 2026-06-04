برگزاری سوگواره استانی «مور و هوره» در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین سوگواره استانی مور و هوره به مناسبت فرا رسیدن سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، و گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(ره) و شهدای جنگ رمضان، روز جمعه ۱۵ خردادماه در کوهدشت برگزار می‌شود.

این مراسم روز جمعه ۱۵ خردادماه، ساعت ۹ شب در میدان حضرت امام خمینی(ره) محل تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و عزاداران دعوت شده است با حضور گسترده خود، در این سوگواره معنوی شرکت کنند.

چهاردهمین سوگواره استانی مور و هوره، فرصتی ارزشمند برای گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام شهید انقلاب و شهدای مظلوم جنگ رمضان است.