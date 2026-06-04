خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کرمانشاه در عید غدیر رنگ دیگری به خود گرفته بود؛ شهری که از نخستین ساعات عصر، آرام‌آرام جامه جشن پوشید و خیابان‌هایش زیر پرچم‌های سبز و سفید، نام امیرالمؤمنین (ع) را زمزمه می‌کردند. از حوالی میدان انقلاب تا میدان آیت‌الله کاشانی، مسیر طولانی جشن، تنها یک خیابان نبود؛ روایتی زنده از دلدادگی مردمی بود که آمده بودند سهمی از بزرگ‌ترین عید ولایت داشته باشند.

خورشید هنوز گرمای کم‌جان عصرگاهی‌اش را روی آسفالت خیابان‌های شهر پهن کرده بود که جمعیت، آرام‌آرام خود را به مسیر مهمانی کیلومتری غدیر رساند؛ پدرانی که دست کودکان‌شان را گرفته بودند، مادرانی که با شوق از میان موکب‌ها عبور می‌کردند، نوجوانانی که پرچم‌های «یا علی (ع)» در دست داشتند و سالمندانی که با گام‌هایی آرام اما دلی مشتاق، خود را به جشن ولایت رسانده بودند. اینجا کرمانشاه بود؛ شهری که در عید غدیر، نه فقط میزبان یک مراسم، بلکه میزبان یک قرار عاشقانه مردمی شده بود.

موکب‌ها یکی پس از دیگری در امتداد مسیر قد کشیده بودند؛ چادرهایی که از صبح برپا شده و هرکدام با رنگ و نشانی، خدمتی را برای مردم مهیا کرده بودند. از ایستگاه‌های صلواتی و پذیرایی گرفته تا غرفه‌های فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان، مولودی‌خوانی و پخش سرودهای مذهبی؛ همه‌چیز دست به دست هم داده بود تا خیابان، حال و هوای یک جشن بزرگ خانوادگی را پیدا کند؛ جشنی که نه در سالن‌ها و فضاهای بسته، بلکه در دل شهر و میان مردم جریان داشت.

صدای مولودی‌ها در میان ازدحام جمعیت می‌پیچید و گاهی نوای صلوات، خیابان را یکپارچه همراه می‌کرد. پرچم‌های مزین به نام حضرت علی (ع) در دست کودکان بالا می‌رفت و نور چراغ‌های موکب‌ها، با نزدیک شدن غروب، جلوه‌ای دیگر به مسیر می‌بخشید. برخی برای دقایقی می‌ایستادند و چای یا شربتی می‌نوشیدند، برخی در غرفه‌ها توقف می‌کردند و برخی دیگر تنها آمده بودند تا در این شور جمعی شریک باشند؛ حضوری که نشان می‌داد غدیر برای مردم این شهر، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی آنهاست.

در میان جمعیت، موکب‌داران بیش از همه به چشم می‌آمدند؛ مردان و زنانی که بی‌وقفه در حال خدمت بودند. گروهی مشغول توزیع غذا و نوشیدنی، عده‌ای سرگرم آماده‌سازی برنامه‌های فرهنگی و برخی نیز با رویی گشاده، مردم را به ایستگاه‌های خود دعوت می‌کردند. مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه، بیش از آنکه یک مراسم سازمانی باشد، جلوه‌ای از مشارکت مردمی بود؛ رویدادی که هیئات مذهبی، گروه‌های فرهنگی، جوانان و خانواده‌ها، هرکدام بخشی از بار برگزاری آن را بر دوش گرفته بودند.

هرچه ساعت به غروب نزدیک‌تر می‌شد، جمعیت نیز فشرده‌تر می‌شد؛ مسیر میدان انقلاب تا میدان آیت‌الله کاشانی حالا به رودخانه‌ای از آدم‌ها شباهت داشت که با یک مقصد مشترک حرکت می‌کردند؛ جشن گرفتن نام کسی که شیعیان او را نماد عدالت، ولایت و مردانگی می‌دانند. در این میان، کودکان با بادکنک‌های رنگی می‌دویدند، خانواده‌ها عکس یادگاری می‌گرفتند و فضای شهر، بیش از هر زمان دیگری رنگ همدلی و نشاط به خود گرفته بود.

شاید مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه تنها چند ساعت به طول انجامد، اما تصویری که از این همدلی مردمی در ذهن شهر باقی می‌ماند، ماندگارتر از یک شب جشن خواهد بود؛ تصویری از شهری که در روز عید ولایت، خیابان‌هایش را به سفره‌ای بزرگ برای مهر، ارادت و مشارکت مردمی تبدیل کرد.

شور علوی مردم، غدیر را به خیابان‌های کرمانشاه کشاند

در میان ازدحام جمعیتی که در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه موج می‌زد، خادمان موکب‌ها بی‌وقفه مشغول خدمت بودند؛ از توزیع شربت و غذا گرفته تا خوش‌آمدگویی به مردمی که برای جشن ولایت آمده بودند. محمدحسین سالمی، یکی از خادمان علوی که از ساعات ابتدایی روز در یکی از موکب‌های مردمی مشغول خدمت‌رسانی بود، در گفتگو با خبرنگار مهر از شور علوی مردم و حال‌وهوای متفاوت غدیر در سال‌های اخیر سخن گفت.

سالمی با اشاره به استقبال گسترده مردم از مهمانی کیلومتری غدیر اظهار داشت: حال و هوای غدیر در چند سال اخیر واقعاً متفاوت شده و می‌توان دید که عشق و ارادت به امیرالمؤمنین (ع) مردم را به خیابان‌ها کشانده است. اگر سال‌های قبل مراسم‌ها بیشتر محدود و کوچک‌تر بود، امروز شاهدیم که خانواده‌ها، جوانان، کودکان و اقشار مختلف مردم با شوق و علاقه در این جشن بزرگ حضور پیدا می‌کنند و غدیر به یک اجتماع مردمی گسترده تبدیل شده است.

وی افزود: این شور علوی را امروز می‌شود در چهره مردم دید؛ از کودکانی که پرچم «یا علی (ع)» در دست دارند تا خانواده‌هایی که ساعت‌ها در مسیر مهمانی حضور پیدا می‌کنند. این عشق، یک محبت قلبی است و هر سال پررنگ‌تر از قبل خود را نشان می‌دهد.

این خادم علوی درباره آماده‌سازی موکب‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: شاید مردم تنها چند ساعت برگزاری مراسم را ببینند، اما پشت این چند ساعت، تلاش زیادی وجود دارد. بسیاری از موکب‌داران از روز قبل برای آماده‌سازی محل، تدارک امکانات، آماده کردن اقلام پذیرایی و برنامه‌ریزی حضور خادمان کار را شروع کرده‌اند.

وی افزود: حتی از ساعت‌های ابتدایی صبح روز مراسم نیز خادمان در موکب‌ها حضور پیدا کردند تا همه‌چیز برای میزبانی شایسته از مردم آماده باشد. از آماده‌سازی غذا و نوشیدنی گرفته تا فضاسازی، نصب پرچم‌ها و آماده کردن محل استقرار خانواده‌ها و برنامه‌های فرهنگی، همه با عشق و ارادت انجام می‌شود.

سالمی با تأکید بر مردمی بودن مهمانی کیلومتری غدیر تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این مراسم همین مردمی بودن آن است. موکب‌ها با حضور خود مردم برپا شده و بسیاری از هزینه‌ها، خدمات و حتی نیروی انسانی از دل مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شود. خیلی‌ها بدون اینکه نامی از آنها برده شود، تنها برای عرض ارادت به حضرت علی (ع) پای کار آمده‌اند.

وی ادامه داد: این اتفاق از دل مردم جوشیده است؛ کسانی که احساس می‌کنند غدیر فقط یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه یک حقیقت بزرگ تاریخی و اعتقادی است. غدیر همان روزی است که دین کامل شد و مسیر هدایت برای امت اسلامی تبیین شد و همین عظمت، دل‌های مردم را به این مسیر کشانده است.

این خادم موکب مردمی خاطرنشان کرد: وقتی از غدیر حرف می‌زنیم، در واقع از ولایت و مسیری سخن می‌گوییم که به عاشورا و کربلا می‌رسد. غدیر را باید مقدمه و زمینه‌ساز محرم و اربعین دانست؛ چرا که اگر شناخت ولایت امیرالمؤمنین (ع) نباشد، فهم قیام عاشورا و پیام کربلا نیز کامل نخواهد بود.

سالمی اظهار داشت: همان شور و خدمتی که امروز در موکب‌های غدیر دیده می‌شود، چند هفته دیگر در محرم و بعد در مسیر اربعین جلوه دیگری پیدا می‌کند. بسیاری از همین خادمانی که امروز برای غدیر پای کار آمده‌اند، در محرم و اربعین نیز خدمت خواهند کرد و این پیوند معنوی میان غدیر، عاشورا و اربعین را زنده نگه می‌دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه هر سال باشکوه‌تر برگزار شود و این فرهنگ مردمی خدمت به اهل‌بیت (ع) و ترویج معارف علوی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

مشارکت مردمی مهم‌ترین ویژگی جشن‌های غدیر است

حجت‌الاسلام سجاد منوچهری مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های عید سعید غدیر خم اظهار داشت: جشن‌های غدیر امسال با مشارکت گسترده مردم و حضور فعال گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان در حال برگزاری است و استقبال کم‌نظیر شهروندان، جلوه‌ای ویژه به این مناسبت بزرگ مذهبی بخشیده است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه افزود: مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های امسال، نقش‌آفرینی مستقیم مردم در برگزاری مراسم‌ها است؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از برنامه‌ها توسط هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، فعالان فرهنگی و خانواده‌ها طراحی و اجرا شده و این مشارکت گسترده مردمی، فضای متفاوتی را در جشن‌های غدیر رقم زده است.

وی با بیان اینکه عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ولایت و امامت محسوب می‌شود، تصریح کرد: این مناسبت بزرگ مذهبی ظرفیت مهمی برای تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه فراهم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای انسجام فرهنگی و اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم باشد.

حجت‌الاسلام منوچهری خاطرنشان کرد: حضور داوطلبانه مردم در برنامه‌های غدیر، مهم‌ترین سرمایه این رویداد فرهنگی و مذهبی به شمار می‌رود و همین همراهی و حضور پرشور موجب شده هر سال شاهد توسعه کمی و کیفی جشن‌های غدیر در سطح شهرستان و استان باشیم.

وی با اشاره به برپایی موکب‌های مردمی در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر گفت: امسال بیش از ۱۱۰ موکب مردمی در برگزاری این رویداد مشارکت داشته‌اند و خدمات متنوع فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی را به شهروندان ارائه می‌کنند که این حجم از حضور و خدمت‌رسانی، جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی و ارادت مردمی به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های غدیر نشان‌دهنده پیوند عمیق میان فرهنگ دینی، روحیه انقلابی و ارادت به اهل‌بیت (ع) در جامعه است و این سرمایه اجتماعی، زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام منوچهری با تأکید بر جایگاه ویژه جشن‌های مردمی غدیر در کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر توانسته الگوی موفقی از برگزاری جشن‌های مردمی غدیر ارائه دهد و این رویداد به یکی از بزرگ‌ترین مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در کرمانشاه نیز هر سال بر گستره برنامه‌های غدیر افزوده شده و استقبال مردم از این مراسم‌ها نشان می‌دهد جامعه نسبت به ارزش‌های دینی و فرهنگی خود همچنان حساس، پایبند و همراه است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده هر جا مردم به میدان آمده‌اند، اتفاقات ماندگار و اثرگذاری رقم خورده است و جشن‌های غدیر نیز نمونه‌ای روشن از مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار می‌رود.

۱۱۰ موکب مردمی در مهمانی غدیر کرمانشاه فعال هستند

حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در کرمانشاه اظهار داشت: این مراسم مردمی همزمان با عید سعید غدیر خم در مسیر میدان انقلاب اسلامی تا میدان آیت‌الله کاشانی در حال برگزاری است و استقبال گسترده مردم، جلوه‌ای ویژه به جشن امسال بخشیده است.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این جشن بزرگ مردمی افزود: مواکب پیش‌بینی شده برای این مراسم از ساعات ابتدایی صبح پنجشنبه در مسیر تعیین‌شده مستقر شده‌اند تا مقدمات لازم برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به شهروندان فراهم شود.

وی تصریح کرد: پذیرایی از مردم و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی از ساعت 17 آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه دارد و تلاش شده فضایی متناسب با شأن عید ولایت برای حضور خانواده‌ها و شهروندان فراهم شود.

حجت‌الاسلام جلیلیان با بیان اینکه استقبال گسترده‌ای از سوی گروه‌های مردمی برای حضور در این برنامه صورت گرفته است، گفت: در مجموع ۱۱۰ موکب در مسیر برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر مستقر شده‌اند و خدمات متنوع فرهنگی، مذهبی و پذیرایی را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌کنند.

وی مهمانی کیلومتری غدیر را یکی از جلوه‌های مردمی ترویج فرهنگ ولایت و گرامیداشت عید غدیر عنوان کرد و افزود: این مراسم با مشارکت هیئات مذهبی، گروه‌های فرهنگی، تشکل‌های مردمی و عاشقان اهل‌بیت (ع) در حال برگزاری است.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: جشن‌ها و برنامه‌های ویژه عید غدیر در دیگر شهرستان‌های استان نیز با محوریت مشارکت مردمی برگزار شده و امید می‌رود این مهمانی بزرگ مذهبی هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

۲۰ موکب فرهنگی در مسیر مهمانی غدیر کرمانشاه فعال است

حجت‌الاسلام ارسلان کریمی معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در کرمانشاه اظهار داشت: برنامه‌های مردمی ویژه عید سعید غدیر خم با مشارکت گسترده کانون‌های فرهنگی، تبلیغی و گروه‌های مردمی در حال برگزاری است و در مسیر راهپیمایی غدیر در شهر کرمانشاه، ۲۰ موکب فرهنگی و پذیرایی به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: این مواکب در مسیر راهپیمایی از خیابان شهید مدرس تا میدان آیت‌الله کاشانی مستقر شده‌اند و خدمات متنوع فرهنگی و پذیرایی را به مردم ارائه می‌کنند و استقبال گسترده شهروندان، فضای متفاوتی را در جشن غدیر امسال رقم زده است.

وی تصریح کرد: غرفه‌های فرهنگی متعددی با محوریت فعالیت‌های مردمی در این مواکب دایر شده و بنیاد نوجوانی و دختران حاج قاسم نیز در این مراسم حضور دارند. برنامه‌های قرآنی، اجرای سرود، مسابقات فرهنگی، فعالیت‌های ویژه کودکان از جمله رنگ‌آمیزی و برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها از بخش‌های مختلف این رویداد مردمی است.

حجت‌الاسلام کریمی با اشاره به بخش پذیرایی این مراسم گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی، حدود چهار هزار پرس غذا میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود و هر یک از مواکب نیز متناسب با برنامه‌ریزی انجام شده، خدمات پذیرایی متنوعی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی افزود: فعالیت مواکب از ساعت 17آغاز شده و برنامه‌ها تا پایان اجتماع بزرگ مردمی شبانه «نحن منتقمون» که تا حدود ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت، در خدمت شهروندان و عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: همزمان با مرکز استان، در تمامی شهرستان‌های کرمانشاه نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و پذیرایی با مشارکت گروه‌های مردمی در حال برگزاری است و غرفه‌های فرهنگی و مواکب پذیرایی در محل اجتماعات مردمی مستقر شده‌اند.

حجت‌الاسلام کریمی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم‌های ویژه در مناطق اهل سنت‌نشین استان اظهار داشت: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و فعالان فرهنگی شهرستان‌های اهل سنت برگزار شده و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ارادت مردم استان به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.

مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه امسال تنها یک جشن مذهبی نبود، بلکه نمایش گسترده‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و ارادت به فرهنگ ولایت بود؛ رویدادی که از حضور پرشور خانواده‌ها در مسیر جشن تا فعالیت ده‌ها موکب مردمی و فرهنگی، جلوه‌ای عینی از پیوند عمیق مردم با معارف اهل‌بیت (ع) را به تصویر کشید. آنچه در خیابان‌های شهر جریان داشت، حاصل تلاش خادمانی بود که از روزها و ساعت‌ها قبل برای میزبانی از مردم پای کار آمده بودند و در کنار برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و خدمات پذیرایی، تلاش کردند عید غدیر را به یک تجربه مشترک اجتماعی و معنوی تبدیل کنند؛ تجربه‌ای که به باور برگزارکنندگان و خادمان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه همبستگی، ترویج فرهنگ علوی و امتداد شور دینی در آستانه محرم و اربعین باشد.