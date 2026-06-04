طلایه داران خدمت؛روایتی از تداوم غدیر تا امروز در مهمانی کیلومتری غدیر

ستایش سالاری، یکی از فعالین غرفه طلایهداران خدمت در گفتگو با خبرنگار مهر یکی با اشاره به بخشهای مختلف نمایشگاه اظهار کرد: بخش نخست غرفه به موضوع غدیر اختصاص دارد و در بخشهای ب۰عدی به شخصیت و اندیشههای امام خمینی(ره)، «خیابان کشور دوست» و موضوع استمرار ولایت پرداخته میشود.
وی افزود: در بخش مربوط به امام خمینی(ره)، دیدگاه اندیشمندان کشورهای مختلف از جمله مصر، پاکستان و کویت درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.
سالاری با بیان اینکه بخشی از نمایشگاه به وصیتنامه امام خمینی(ره) و جایگاه زنان اختصاص دارد، افزود: در این بخش، فرمایش امام راحل مبنی بر حضور زنان و دختران در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نقشآفرینی آنان در تعالی اسلام و تحقق اهداف قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو غرفه «طلایه داران خدمت» بیان کرد: بخش دیگری از نمایشگاه به دشمنان ملتها و مستضعفان جهان میپردازد و بر دشمنی قدرتهای استکباری و رژیم صهیونیستی با ملتهای مستقل تأکید دارد.
وی با اشاره به بخش «رمز بقای انقلاب اسلامی» گفت: در این قسمت، بر این موضوع تأکید شده که رمز تداوم انقلاب همان رمز پیروزی آن است و دو عنصر «انگیزه الهی» و «هدف متعالی حکومت اسلامی» از عوامل اصلی استمرار این مسیر به شمار میروند.
سالاری درباره بخش «خیابان کشور دوست» نیز اظهار کرد: در سردر این بخش جمله «تمام رنج تاریخ نبود رهبر نیست، بلکه تنها ماندن رهبر ماست» نصب شده و بر ضرورت وفاداری به ولایت و ادامه مسیر رهبری تأکید دارد.
به گفته وی، در این بخش بیانات رهبر معظم انقلاب، بر ایستادگی ملت ایران در برابر زیادهخواهیهای استکبار و حفظ فرهنگ مقاومت تأکید شده است.
عضو غرفه «طلایه داران خدمت» اظهار کرد: پیام اصلی این غرفه آن است که غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی مربوط به قرنها پیش نیست، بلکه عهد و امانتی است که همچنان بر دوش شیعیان قرار دارد و باید در همه دورانها حفظ و استمرار یابد.
وی با بیان اینکه مخاطبان غرفه از همه اقشار جامعه بودند و از کودکان تا سالمندان از برنامهها استقبال کردند، افزود: حتی کودکانی که هنوز توانایی خواندن و نوشتن نداشتند، در بخش یادبود با خطخطی کردن برگهها، علاقه و ارادت خود را ابراز میکردند و میگفتند که میخواهند برای رهبر شهید خود یادگاری بنویسند.
سالاری با اشاره به دانشآموزی بودن اعضای این مجموعه، گفت: اعضای «طلاداران خدمت» با انگیزه تبیین و ترویج فرهنگ ولایت، در این رویداد مردمی حضور یافتهاند.
رقیه چهاردهی یکی دیگر از اعضای غرفه طلایهداران خدمت بیان کرد: روایت نمایشگاهی ما از واقعه غدیر و ولایت امیرالمؤمنین(ع) آغاز میشود و در ادامه، سیر استمرار این پرچم الهی تا دوران امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و رهبر شهید مقاومت به تصویر کشیده شده است.
وی افزود: در بخش پایانی این روایت، به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداختهایم و فرازهایی از بیانات ایشان را با محورهایی همچون «اللهاکبر»، نقش رژیم صهیونیستی، اهمیت خلیج فارس و تأثیر ایستادگی و مقاومت مردم در اقتدار کشور به نمایش گذاشتهایم.
وی بیان کرد: در این مسیر، تداوم جریان ولایت و مسئولیتپذیری نسلهای مختلف تبیین شده و امید داریم این پرچم در نهایت به دست حضرت ولیعصر(عج) سپرده شود.
چهاردهی بیان کرد: نقشه ایران در این نمایشگاه طراحی شده که پیرامون آن نام شهدا، از شهدای خراسان جنوبی در جنگ ۱۲ روزه گرفته تا شهدای میناب و دیگر شهدای سرافراز کشور نقش بسته است
وی ادامه داد: یکی از بخشهای مورد استقبال مردم، ثبت اثر انگشت بر روی نقشه ایران است، چرا که هر اثر انگشت، نمادی از پیوند و عهد مردم با خاک پاک ایران اسلامی محسوب میشود.
به گفته وی، پیام نهایی این غرفه در جمله «ایران، سرزمین عشق و انتظار، تجلی عهد ولایت و مهد ظهور عدالت» خلاصه شده است.
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