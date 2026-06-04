https://mehrnews.com/x3cfcz ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ کد مطلب 6850521 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳ گزارش مهر از برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر در رودان رودان- با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان رودان مهمونی کیلومتری غدیر در شهر رودان برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6850521 کپی شد مطالب مرتبط افزایش قانونی کرایه بین شهری در رودان/ توزیع 80 تن میوه خسارت ۳۰درصدی گرمای شدید هوا به باغ های شهرستان رودان ۳۶۰ بسته غذایی بین نیازمندان رودان توزیع شد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم هرمزگان رودان.هرمزگان
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