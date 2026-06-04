  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

گزارش مهر از برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر در رودان

گزارش مهر از برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر در رودان

رودان- با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان رودان مهمونی کیلومتری غدیر در شهر رودان برگزار شد.

دریافت 34 MB
کد مطلب 6850521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها