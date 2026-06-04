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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

دستگیری سارقان مسلح فراری در جاده چالوس

دستگیری سارقان مسلح فراری در جاده چالوس

چالوس - رئیس پلیس راه مازندران از دستگیری سارقان مسلح که پس از سرقت خودرو در خوزستان متواری شده بودند، توسط مأموران پلیس راه چالوس-مرزن‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از دستگیری سارقان مسلح متواری از استان خوزستان و توقیف خودروی سرقتی توسط مأموران پلیس راه چالوس - مرزن‌آباد خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: پس از اعلام هشدار درباره تردد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مسروقه که توسط سارقان مسلح در خوزستان به سرقت رفته بود، بی‌درنگ موضوع به تیم‌های گشتی پلیس راه در محور چالوس اعلام شد.

سرهنگ عبادی افزود: مأموران پلیس راه در یک اقدام عملیاتی و ضربتی، خودروی مورد نظر را شناسایی، متوقف و سارقان را دستگیر کردند.

به گفته رئیس پلیس راه مازندران، در بررسی‌های بعدی مشخص شد راننده و سرنشین خودروی ۴۰۵ توقیفی، همان سارقان مسلحی هستند که در استان خوزستان اقدام به سرقت مسلحانه کرده و سپس متواری شده بودند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6850563

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