https://mehrnews.com/x3cffX ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6850638 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ تصاویری از مواکب پذیرایی در مهمونی کیلومتری مشهد مشهد- در مهمونی کیلومتری غدیر مشهد ۱۱۰ موکب مردمی از مردم با غذاهای گرم و نوشیدنی پذیرایی کردند. دریافت 8 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6850638 کپی شد مطالب مرتبط استقبال بینظیر قوچانی ها از جشن کیلومتری غدیر حجت الاسلام گرجی: مردم ایران پای ولایت امیرالمومنین(ع) ایستادهاند روایت حس و حال مردم در مهمانی کیلومتری غدیر در مشهد توزیع غذای هزار نفری به مناسبت عید غدیر در چناران طنین نوای «یا حیدر» در تجمع شبانه خوی اهتزاز پرچم ایران در مهمانی کیلومتری غدیر مشهد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 مشهد عید سعید غدیرخم
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