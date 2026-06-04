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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳

تصاویری از مواکب پذیرایی در مهمونی کیلومتری مشهد

تصاویری از مواکب پذیرایی در مهمونی کیلومتری مشهد

مشهد- در مهمونی کیلومتری غدیر مشهد ۱۱۰ موکب مردمی از مردم با غذاهای گرم و نوشیدنی پذیرایی کردند.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6850638

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