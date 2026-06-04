https://mehrnews.com/x3cfg4 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷ کد مطلب 6850643 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷ توزیع کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر در ارومیه ارومیه - در حاشیه تجمع شبانه پنجشنبه شب ارومیه کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر توزیع شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6850643 کپی شد مطالب مرتبط پیر و جوان در یک صف؛ مدح مولا علی(ع) به روایت تصویر حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر عطر غدیر در خیابانهای همدان پیچید تصاویر هوایی از حضور باشکوه مردم در غدیر کرمانشاه برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 عید سعید غدیرخم ارومیه
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