  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷

توزیع کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر در ارومیه

توزیع کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر در ارومیه

ارومیه - در حاشیه تجمع شبانه پنجشنبه شب ارومیه کیک ۴۰ متری به مناسبت عید غدیر توزیع شد.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6850643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها