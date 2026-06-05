انفجار گاز در حصارامیر پاکدشت در جنوب شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته صدای انفجاری در منطقه حصار امیر پاکدشت در جنوب شرق تهران شنیده شد که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، ناشی از نشت گاز در یک واحد مسکونی بوده است.

این حادثه که در خیابان گلبرگ سی‌وسوم رخ داد، به چندین واحد مجاور نیز خسارت وارد کرد.

براساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر، بر اثر نشت گاز در یک واحد مسکونی واقع در خیابان گلبرگ سی‌وسوم در محله حصار امیر پاکدشت، انفجاری رخ داد که صدای آن در بخش‌هایی از جنوب شرق تهران شنیده شد.

این انفجار به دیوارها و شیشه‌های واحدهای مسکونی مجاور خسارت وارد کرد.