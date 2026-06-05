به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که کابینه امنیتی اسرائیل شب گذشته درباره قطعنامه آتش‌بس در لبنان رأی گیری نکرد.

این رسانه صهیونیستی در ادامه گزارش خود افزود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از اعلام مخالفت دبیرکل حزب‌الله با قطعنامه آتش‌بس لبنان، آن را به کابینه ارائه نکرد.

طبق این گزارش، نتانیاهو در جلسه دیشب کابینه گفت در حال حاضر هیچ توافقی وجود ندارد و حزب‌الله با آن مخالف است و اگر تغییری ایجاد شود، او پیشنهاد جدید را به رأی خواهد گذاشت.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی از محتوای جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی که چهارشنبه شب برگزار شد پرده برداشت؛ جلسه‌ای که درباره توافق آتش‌بس میان بیروت و تل‌آویو با میانجیگری واشنگتن برگزار شده بود.

در این جلسه، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل با لحنی بسیار تند خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «باید در برابر رئیس‌جمهور ترامپ موضع خود را حفظ کنیم». او افزود: «به‌زودی برای هر گامی در جنوب لبنان به تأیید آمریکایی‌ها نیاز خواهیم داشت».

طبق گزارش، رئیس ستاد ارتش تنها کسی نبود که به این موضوع اعتراض داشت که رئیس‌جمهور آمریکا عملاً سیاست اسرائیل در لبنان را مدیریت می‌کند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، با لحنی تندتر در واکنش به تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ گفت: «پس یک تماس فریادآمیز بوده، یک تماس پر از توهین بوده، خب که چه؟ ما باید یاد بگیریم چگونه به ترامپ نه بگوییم».

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، برخلاف موضع نتانیاهو، از گسترش عملیات در لبنان حمایت می‌کند و بن‌گویر نیز همین نظر را دارد؛ در حالی که نتانیاهو و آریه درعی، رئیس حزب شاس، با این رویکرد موافق نیستند. گیدعون ساعر وزیر خارجه نیز در این نشست حضور نداشت. سخنگوی ارتش اسرائیل هم اعلام کرد درباره مطالب مطرح‌شده در نشست‌های طبقه‌بندی‌شده اظهار نظر نمی‌کند.