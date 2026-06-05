مهاجرانی: ایران خانه مشترک همه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با عید غدیر، نوشت:« غدیر، درس ماندگار مردمداری و کرامت انسانی است. به گفته حضرت امیر مردم دو دستهاند؛ یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو. در روزگاری که وحدت رمز پیروزی ماست این کلام امیر، یادآور آن است که ایران با همه صداها، سلیقهها، تفاوتها، خانه مشترک همه ماست.عید سعید غدیر خم مبارک»
سخنگوی دولت گفت: ایران با همه صداها، سلیقهها، تفاوتها، خانه مشترک همه ماست.
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