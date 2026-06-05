به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه المیادین، اظهار کرد: از همه کشورهای منطقه که در مذاکرات نقش داشتند و تماس‌هایی با آمریکا برقرار کردند و بر آن فشار آوردند تشکر می‌کنم.

وی افزود: در هر لحظه نیروهای مسلح ما آماده از سرگیری جنگ و حمله به اسرائیل هستند.

عراقچی تصریح کرد: اسلوبی هم اکنون در مذاکرات وجود ندارد ما پیام‌ها به آمریکایی‌ها تبادل می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران گفت: آمریکایی‌ها قدرت ایران را در این جنگ طی ۴۰ روز لمس کردند، آمریکا گمان می‌کرد ایران کشوری ضعیف در غرب آسیا است و با استناد به این تصور جنگ را آغاز کرد. در جنگ ۴۰ روزه آنها همه توان و نیروهای خود را بسیج کردند تا ایران را طی چند روز از بین ببرند و آن را مجبور به تسلیم کنند.

تسلیم بی‌قید و شرط ابداً رخ نخواهد داد

عراقچی بیان کرد: شرط نخست آنها همانطور که ترامپ در روز نخست جنگ اعلام کرد تسلیم بی‌قید و شرط است و این مسئله ابداً و هرگز رخ نخواهد داد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا از طریق مطالبات غیر واقع بینانه مانند تغییر نظام تلاش کرد و این مسئله رخ نداد.

عراقچی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها گمان می‌کردند مردم علیه نظام به خیابان‌ها می‌آیند، در حالی که مردم برای حمایت از نظام به خیابان‌ها آمدند، بیان کرد: همه محاسبات آنها اشتباه بود آنها خواستند توان موشکی ایران را از بین ببرند اما از بین نرفت.

وی با تاکید بر اینکه اگر ترامپ عقل داشته باشد هرگز به جنگ باز نمی‌گردد، گفت: ما وحدت ملی و انسجام اجتماعی عزم و اراده برای ایستادن در مقابل هر تعرضی علیه کشورمان داریم.

عراقچی با تاکید بر اینکه وضعیت نظامی ایران هم اکنون بهتر از قبل از آغاز جنگ است، گفت: توان ادامه جنگ برای هر مدتی راه داریم و این بدان معنا نیست که ما جنگ می‌خواهیم.

ایران ابداً خواستار جنگ نیست

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت که ایران ابداً خواستار جنگ نیست و این جنگ را آغاز نکرده و به صورت مثبت به درخواست مذاکره پاسخ داده است. ایران به دنبال صلح و امنیت است اما صلحی که مبتنی بر عزت و کرامت باشد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که پایان جنگ به دست آنها نیست و ابداً به دست آنها نخواهد بود.

عراقچی با نقل سخنانی از حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: من به پناهگاه یا نقطه امن نخواهم رفت، مگر آنکه چنین امکانی برای همه مردم فراهم باشد.رهبر انقلاب تأکید کرده‌ بودند که تا زمانی که نقاط امن برای همه مردم در دسترس نباشد، در کنار مردم و بر روی زمین خواهم ماند و هر حادثه‌ای که برای ملت من رخ دهد، برای من نیز رخ خواهد داد.

رهبر ما بر دل‌ها حکومت می‌کرد

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه رهبری در میان مردم گفت: رهبر ما بر دل‌ها حکومت می‌کرد و رهبری بر دل‌ها به معنای همراهی با مردم در روزهای خوش و دشوار است.

عراقچی تصریح کرد: تمامی نشانه‌ها حاکی از وقوع جنگ، حتی پیش از مذاکرات ژنو، بود. به گفته وی، در آن زمان اعلام شده بود که نیروهای مسلح و دولت ایران برای هر شرایطی آماده هستند و وزارت امور خارجه نیز وظایف خود را انجام خواهد داد. ایران با آمادگی کامل وارد مذاکرات شده بود و احتمال وقوع جنگ را نیز در نظر داشت.

عراقچی گفت: ما هرگز به‌طور راهبردی غافلگیر نشدیم؛ هرچند شهادت برخی افراد و فرماندهان می‌توانست جنبه غافلگیرکننده داشته باشد.

به گفته وزیر خارجه ایران، با وجود شهادت تعدادی از فرماندهان، پاسخ ایران کمتر از دو ساعت پس از حمله آغاز شد.

وی افزود: تمامی سناریوها از پیش طراحی شده بود و برای هر فرمانده تا پنج سطح جانشین تعیین شده بود تا در صورت شهادت هر فرد، جانشین بعدی مشخص باشد.

عراقچی خاطرنشان کرد: اکنون در وضعیت بسیار بهتری برای مقابله با هرگونه تجاوز قرار داریم.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: بسیاری از تصمیمات و تدابیر جنگی مستقیماً با دستور و ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است.

وی گفت: آمادگی برای جنگ و اتخاذ تدابیر لازم برای اداره یک جنگ طولانی، از جمله رهنمودهایی بود که نیروهای مسلح بر اساس آن عمل کردند.

عراقچی افزود: جهان از توانایی ایران برای پاسخ فوری شگفت‌زده شد و هیچ‌کس انتظار نداشت جمهوری اسلامی چنین سرعت عملی در واکنش نشان دهد.

وی ایستادگی ۴۰ روزه ایران در برابر بزرگ‌ترین قدرت آشکار جهان که به سلاح هسته‌ای مجهز است را دستاوردی مهم دانست و بیان کرد: برخی وزرای خارجه کشورهای دیگر به او گفته‌اند ایران در این جنگ توانمندی خود را ثابت کرده و حتی قدرتمندتر از گذشته از آن خارج شده است.

عراقچی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای جنگ گفت: این جنگ به نقطه قوت ایران و یک دستاورد راهبردی بزرگ تبدیل شد و جهان قدرت واقعی ملت و دولت ایران را مشاهده کرد.

حضور نیروهای آمریکایی عاملی علیه امنیت تبدیل شده است

وی همچنین اظهار داشت: حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نه‌تنها کمکی به امنیت منطقه نکرده، بلکه به عاملی علیه امنیت تبدیل شده است. اگر پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای همسایه وجود نداشت، آن کشورها هدف حمله قرار نمی‌گرفتند.

وزیر خارجه ایران افزود: این جنگ نگاه کشورهای منطقه به اتکای امنیتی بر آمریکا را تغییر داده و زمینه را برای شکل‌گیری یک ساختار امنیتی منطقه‌ای مستقل از قدرت‌های خارجی فراهم کرده است. پیش از جنگ به کشورهای منطقه هشدار داده بود که در صورت تحمیل جنگ به ایران، جمهوری اسلامی از خود دفاع خواهد کرد و پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای منطقه بخشی از تجاوز علیه ایران تلقی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در نخستین روز جنگ نیز به دولت‌های منطقه اطلاع داده شده بود که ایران در پاسخ به تجاوز، پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار خواهد داد، اما این اقدامات علیه خاک و حاکمیت کشورهای میزبان نیست. در طول جنگ تماس‌های مستمری با کشورهای منطقه، به‌ویژه با وزیر خارجه عربستان سعودی، برقرار بوده است.

وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد که اگرچه دولت‌های منطقه با استفاده از سرزمین و آسمان خود برای حمله به ایران موافق نبودند، اما آمریکا از این امکانات بهره برده است.

وی با اشاره به کویت گفت: هواپیماهای اف-۱۵ در کویت چه می‌کردند که در نهایت هدف آتش خودی قرار گرفتند؟ ایران اسناد و مدارک متعددی در اختیار دارد که نشان می‌دهد حریم هوایی برخی کشورها به‌طور منظم برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته و این مستندات به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.

عراقچی با تأکید بر ضرورت همکاری منطقه‌ای برای تأمین امنیت و توسعه اقتصادی گفت که نسبت به ورود منطقه به مرحله‌ای مثبت و سازنده پس از پایان جنگ خوش‌بین است.

تهران و مسقط در خصوص تنگه هرمز مشورت‌های نزدیک و مستمری دارند

وی روابط ایران و عمان را دوستانه و برادرانه توصیف کرد و گفت تهران و مسقط در خصوص مسائل مربوط به تنگه هرمز مشورت‌های نزدیک و مستمری دارند. ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، حق طبیعی دارند درباره نحوه مدیریت و سازماندهی عبور و مرور در این آبراه راهبردی تصمیم‌گیری و هماهنگی کنند.

عراقچی تصریح کرد: هرگونه تصمیم درباره مدیریت تنگه هرمز باید کاملاً مطابق با قوانین بین‌المللی باشد. ایران و عمان در این زمینه با کشورهای منطقه نیز رایزنی خواهند کرد، اما تصمیم نهایی درباره نحوه اداره این گذرگاه دریایی میان تهران و مسقط اتخاذ خواهد شد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که هدف اصلی ایران تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز است و این تضمین شامل تمامی کشتی‌های غیرنظامی می‌شود.