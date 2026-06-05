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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

عارف با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند را تسلیت گفت

عارف با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند را تسلیت گفت

معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند، از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه کشتی و پدر سه شهید والامقام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند، از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه کشتی و پدر سه شهید والامقام را تسلیت گفت و از خدمات، منش پهلوانی و ایثار این چهره ارزشمند تجلیل کرد.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، قهرمان نام‌آشنای کشتی و پدر گرانقدر سه شهید والامقام، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این مرد مؤمن و فداکار، عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به جامعه، ترویج اخلاق پهلوانی و تربیت فرزندانی ایثارگر و میهن‌دوست سپری کرد و نام نیک وی در کنار یاد و خاطره فرزندان شهیدش، همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم پورزند، بستگان، دوستان، جامعه ورزش کشور و مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6851050
رامین عبداله شاهی

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