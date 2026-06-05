عارف با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با صدور پیامی، درگذشت حاج احمد پورزند، از پیشکسوتان و قهرمانان عرصه کشتی و پدر سه شهید والامقام را تسلیت گفت و از خدمات، منش پهلوانی و ایثار این چهره ارزشمند تجلیل کرد.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، قهرمان نام‌آشنای کشتی و پدر گرانقدر سه شهید والامقام، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این مرد مؤمن و فداکار، عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به جامعه، ترویج اخلاق پهلوانی و تربیت فرزندانی ایثارگر و میهن‌دوست سپری کرد و نام نیک وی در کنار یاد و خاطره فرزندان شهیدش، همواره در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده محترم پورزند، بستگان، دوستان، جامعه ورزش کشور و مردم شریف ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور