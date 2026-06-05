به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در داغ دانش آموزان میناب و با عنوان «داغ ناتمام میناب»، نوشت: «داغ کودکان، داغی نیست که واژهها تابِ بیانش را داشته باشند؛ بهویژه آنگاه که پای دخترکان و پسرکان معصومی در میان باشد که با رؤیاهای کوچک و قلبهای بزرگ، پا به مدرسه گذاشته بودند تا آیندهای روشن بسازند، اما خود، چراغِ آسمان شدند.
گاهی تاریخ را کودکان می نویسند... و این بار کودکان میناب تاریخنگار زخمی شدند که بر پیکر انسانیت وارد شد.
و وجدانهای بیدار تا ابد خواهند پرسید: به کدامین گناه کشته شدند…»
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