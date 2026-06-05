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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

پیام تسلیت حجت الاسلام سید حسن خمینی در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض

پیام تسلیت حجت الاسلام سید حسن خمینی در پی درگذشت آیت‌الله العظمی فیاض

تولیت حرم امام خمینی(ره) در پیامی درگذشت آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم امام خمینی(ره) در پیامی درگذشت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ثلمه ای جانسوز برای جامعه اسلامی بویژه برای حوزه علمیه نجف اشرف است.

آن مرحوم از زمره عالمان روشن اندیش و صاحب فکر در مبانی فقهی و اصولی است.

خدای متعال ایشان را با اولیاء صالحین سلام الله علیه محشور دارد. اینجانب این ضایعه را حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام و بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، بیت مکرم ایشان به خصوص فرزند فاضل ایشان حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود فیاض و شاگردان و مقلدان و ارادتمندان ایشان و همچنین به مردم شریف افغانستان تسلیت عرض می نمایم.

سید حسن خمینی

کد مطلب 6850757
رامین عبداله شاهی

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