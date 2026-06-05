اسامی محصولات بهداشتی فاقد مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات بهداشتی روزمره عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات فاقد مجوز
صابونها (فاقد مجوز)
▫️ Veet (کرم موبر)
▫️ پژوه (صابون گوگردی)
▫️ S-7P (صابون گوگردی)
▫️ LERVIA (Milk Soap)
▫️ TARYAK (Soap)
▫️ HUSN-e-TURK (Soap)
محصولات کودکان (فاقد مجوز)
▫️ Mustela (لوسیون بدن کودک / کرم ویتامینه سوختگی)
▫️ Baby Coccole (کرم دورکننده حشرات کودک)
محصولات ناخن و استون (فاقد مجوز)
️ براقکننده ناخن
▫️ استون ویتامینه
سایر محصولات بهداشتی (فاقد مجوز)
️ Artin (دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ)
▫️ Sensodyne (مسواک)
▫️ Nivea (رولآن زیربغل / کرم دست و بدن)
▫️ Simple (رولآن دور چشم ← *حذف شد چون مربوط به چشم است*)
▫️ روغن لاوندر قبل از شامپو
مصرف این محصولات به دلیل تماس با پوست، مخاط یا استفاده روزمره، میتواند منجر به عفونت، حساسیت، تحریک پوستی یا ورود مواد شیمیایی مضر به بدن شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
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