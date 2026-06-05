تأکید روسیه بر ضرورت خروج نظامیان اسرائیلی از خاک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بر ضرورت خروج نظامیان اسرائیلی از خاک لبنان تأکید کرد.

«ماریا زاخارووا» در مصاحبه با المیادین ضمن اعلام این موضع‌گیری گفت: ما قاطعانه خواستار آتش‌بس فوری در لبنان هستیم.

این مقام ارشد روس تصریح کرد: ما خواستار حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک برای درگیری در لبنان بر اساس مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت هستیم. روسیه بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی لبنان اعلام می‌کند.

زاخارووا هشدار داد: ما شاهد پایبندی به آتش‌بس در لبنان نیستیم و نقض آتش‌بس از سوی طرف اسرائیلی، برنامه ریزی شده است. ارتش اسرائیل به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد و به تدریج منطقه اشغالی در جنوب لبنان را گسترش می‌دهد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین گفت: ما آماده همکاری با شرکای منطقه‌ای و ادامه تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در لبنان و خاورمیانه هستیم. ما نگران تهدیداتی هستیم که اماکن فرهنگی لبنان در نتیجه اقدامات اسرائیل با آن مواجه هستند. ما با یونسکو درباره حملات اسرائیل به قلعه الشقیف در لبنان نگرانی مشترک داریم.

ماریا زاخارووا خاطرنشان کرد: ما نگران حملات اسرائیل به شهر صور به عنوان یکی از میراث های جهانی یونسکو هستیم. هدف قرار دادن عمدی یا تخریب وحشیانه اماکن فرهنگی اقدامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.