هشدار تخلیه برای ۶ منطقه جدید در لبنان؛ شهادت و زخمی شدن ۱۶ نفر در صور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش رژیم صهیونیستی برای ساکنان شش روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و از آنها خواسته شد به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند.

ارتش اشغالگر اعلام کرد که هشدار تخلیه، روستاها و شهرک‌های سرافند، طفحتا، بابلیه، ققایة السنوبر، مروانیه و سیکسیکیه را در جنوب لبنان شامل می شود.

رژیم صهیونیستی صبح امروز برای سه شهرک دیگر در شهرهای صیدا و النبطیه هشدار تخلیه صادر کرده بود.

در خبری دیگر، سازمان دفاع مدنی جنوب لبنان اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه، در حملات هوایی شب گذشته به شهر صور سه تن شهید و دست کم ۱۳ نفر زخمی شدند.

به گفته منابع محلی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در شهرک الزهرانی در جنوب لبنان یک نفر شهید شد. یک خودرو هم در این شهرک هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

خبرگزاری لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی و پهپادی امروز رژیم صهیونیستی به شهرک های دیر الزهرانی، کفررمان و برج قلاویه در جنوب لبنان سه نفر شهید شدند.

وزارت بهداشت لبنان هم تأیید کرد که در حملات هوایی امروز اسرائیل به جنوب لبنان، تا کنون ۱۰ نفر شهید و چندین نفر هم زخمی شده اند.