  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

بری: آتش‌بس لبنان باید بدون قید و شرط باشد

بری: آتش‌بس لبنان باید بدون قید و شرط باشد

رئیس پارلمان لبنان بر ضرورت تحقق آتش بس در این کشور بدون هیچ قید و شرطی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، من با عقب نشینی حزب الله به سمت جنوب رود لیتانی همزمان با عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی موافق هستم.

وی اضافه کرد، آتش بس باید کامل و فراگیر بدون قید و شرط در دریا، زمین و آسمان و بدون عملیات تخریب زمین ها و منازل انجام شود.

بری تصریح کرد، متن این توافق با اضافه کردن عنوان آتش‌بس کامل توسط حزب‌الله و همچنین تخلیه تمام عناصر این حزب از جنوب رودخانه لیتانی یک تله انفجاری به شمار می رفت.

وی بیان کرد، اگر عبارت عقب‌نشینی فراتر از مرزهای اشغالی در این توافق آمده بود، می‌توانستم آن را مثبت تفسیر کنم اما این طور نبود.

کد مطلب 6850940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها