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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

هشدار برنامه جهانی غذا درباره بسته ماندن تنگه هرمز

هشدار برنامه جهانی غذا درباره بسته ماندن تنگه هرمز

برنامه جهانی غذا در گزارشی هشدار داد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز به شدت بر قیمت مواد غذایی و انرژی تأثیر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برنامه جهانی غذا در گزارشی هشدار داد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز به شدت بر قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارد.

برنامه جهانی غذا در ادامه گزارش خود اعلام کرد: ذخایر کمک‌های ما تا پایان ماه آینده کافی است و کشتی‌های ما به دلیل بسته بودن تنگه هرمز سرگردان هستند.

در ادامه گزارش این نهاد بین المللی تأکید شده است که ارسال کمک‌ها به سومالی به دلیل ادامه بسته بودن تنگه هرمز مختل شده است.

برنامه جهانی غذا همچنین درباره تأثیر بسته بودن تنگه هرمز به افزایش قیمت سوخت و انرژی هشدار داد.

کد مطلب 6850882

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