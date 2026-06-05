امام جمعه کرج: فناوری هسته ای قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج برای تاکید بر دانش هسته ای به موضوع تبیین و تحلیل اشاره کرد و افزود: تبیین به معنای روشن سازی و چگونگی علل وقوع یک پدیده و تحلیل بررسی یک پدیده و کشف رابطه بین اجزای آن است.

وی اظهار داشت: اگر تبیین به درستی و واضح نباشد تحلیل به نتیجه دقیقی نمی رسد و گمراه کننده می شود ضمن اینکه تبیین به یک ایجاد تصویر کلی کمک می کندو در نتیجه ترکیب تبیین و تحلیل یک درک درست برای تصمیم گیری درست به ما می دهد.

وی افزود: اگر کار تبیینی درست انجام شود همه یک نتیجه درست می گیریم لذا جهاد تبیین مطلب درست را بیان می کند تا مواظب باشیم در دام تحلیل های غلط نیافتیم.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه در جنگ ها و مذاکرات باید درست تبیین کنیم و بعد به تحلیل بپردازیم، تصریح کرد: باید مساله مذاکره و مسایل مربوط به انرژی هسته ای بدرستی تبیین شود ضمن اینکه باید اهداف سیاسی دشمن را که چرا نمی خواهیم هسته ای باشیم را باید بیان کرد زیرا در تاریخ کشور ما لحظات سرنوشت سازی بوده که تصمیم های نادرست مسیر شکوفایی کشور را به مخاطره انداخته است.

وی نمونه آن را کشف نفت در دوره قاجار دانست و افزود: متاسفانه طرز تفکر آن ها را برخی از غرب گرایان وابسته دارند که غنی سازی اورانیوم که بومی شده به چه کار ما می آید و برای ایران چیزی جز هزینه نداشته و باید برای رضایت آمریکا آن را کنار بگذاریم در حالیکه دانش هسته ای باعث می شود که با اقتدار حاضر شویم و از منافع ملی خود دفاع کنیم.

فکر قاجاری به نسل های آینده ضرر می زند

امام جمعه کرج تصریح کرد: اگر قاجاری فکر کنیم مثل واگذاری نفت در دوره قاجاریه است که ضرر آن به نسل های آینده وفعلی می خورد و اهداف دشمن از نداشتن آن و کنار گذاشتن از مسایل هسته ای یعنی تضعیف جایگاه ایرانی که به برکت خون شهدای گرانقدر این اقتدار را به دست آورده است.

وی گفت: فناوری هسته ای حزو منافع ملی و حق و افتخار ملی بوده و باعث افتخار ملی ملت ایران است و مسئولین آنرا جزو خطوط قرمز خود می دانند.

وی تاکید کرد: فناوری هسته ای که جزو دانش بومی ما شده قابل مذاکره نیست بلکه مطالبه ملی است و نه آمریکا و نه قدرت درگیری نمی توانند ما را از منافع ملی خود منصرف کنند.

وی ادامه داد: آن ها نمی توانند حتی در مسایل نظامی ما خللی ایجاد کنند و هیچ شلیکی نباید بی هزینه برای دشمن باشد و هر شلیک آن ها چند برابر پاسخ داده می شود.

ایران آمادگی ورود به جنگ برای دفاع از حزب الله را دارد

حسینی همدانی گفت: در تجمعات شبانه برخی مردم سوالاتی دارند که یکی از آن ها تفاوت بین تبیین و تحلیل را می پرسند که گاهی عدم اطلاع و آگاهی موجب سوء استفاده بعضی از افراد می شود بطوریکه بعضی ها با شور و شوق آمده اند و بعضی دیگر می خواهند با سوء استفاده آن ها را دلسرد کنند تا میدان را خالی کنند.

وی به انتقام از جرسومه های فساد تاکید کرد و افزود: امروز در حال سیلی زدن به آمریکا و اسراییل هستیم و انتقام از این مفسدین و آدم خوارها محو کامل آن ها به خصوص اسرائیل پلید از روی زمین است که به گفته امام شهید در یک چرخه زمانی اتفاق می افتد و باید برای تمام این کارها به مرور مقطع به مقطع پیش برویم و عقب ننشینیم که خودشان هم کمک می کنند که این اتفاق زودتر افتاده و جهان از آن ها پاک شود.

آمریکا هزینه خطای اسراییل را می پردازد

وی بر تلاش تضعیف حزب الله توسط صهیونیست ها اشاره کرد و گفت: هدف آن ها از تضعیف حزب الله کم کردن هزینه درگیری با ایران است لذا ایران هشدار لازم را داده و می دهد و در این میان نیز آمریکا اقرار کرد که اسراییل گوش به فرمان اوست.

وی افزود: ولی اقرار او باعث می شود آمریکا باید بپذیرد من بعد صهیونیست ها اگر خطا کنند آمریکا باید هزینه اش را بدهد و ایران آمادگی ورود به جنگ برای دفاع از حزب الله را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز تاکید کرد: به کشورهای عربی را هم باید توصیه کرد که بازنگری در تکیه کردن به قدرتی که رو به زوال است داشته باشند زیرا دنیا از این قدرت های پوشالی متنفر است و سران حکومت ها و مردم کشورها تنفر خود را از آن ها نشان داده اند و اگر این کشورها غفلت کنند ایران برای حفظ منافع ملی خود با هیچکسی رفاقت و رودربایستی ندارد.

دشمن از مذاکره برای تفرقه استفاده می کند.

امام جمعه کرج گفت: تیم مذاکره کننده بدانند دشمن خبیثی که می شناسیم و تا امروز بارها امتحان شده بیشتر به دنبال تفرقه است تا مذاکره و از مذاکره برای ایجاد تفرقه بین آحاد جامعه استفاده می کند و همه مسئولین و مردم توجه کنند که در مسیر آن ها حرکت نکنند.

وی افزود: تفرقه اگر بیاید موفقیت دشمن حتمی می شود زیرا دشمن است و از هیج موردی برای پیروزی خود غفلت نمی کند.

وی تصریح کرد: کشور باید با قاطعیت جلوی این جنایت بایستد و رهبر شهید از ایران قوی سخن می گفت که این قوت به مولفه های مختلفی بستگی دارد که دو عامل جمعیت جوان و بانشاط و مولد و دوم ثروت پایدار مبتنی بر ظرفیت های درون کشور را برای ایران قوی لازم می دانستند.