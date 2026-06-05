به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهر دیباج به میزبانی مصلی این شهر با بیان اینکه حزب الله لبنان خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی ایران است بیان کرد: تهدید ایران به حمله اسرائیل سبب شد تا دشمن از لبنان عقب نشینی کند و این نشان دهنده اقتدار ایران اسلامی است

وی افزود: حزب الله از عمق جان به منطق روح الله و فرمایشات امام شهیدمان ایمان داشتند و امروز عده ای تلاش می کنند ایران را متهم به کم کاری در حمایت از حزب الله لبنان کنند در حالی که این یک خطای محاسباتی است.

خطیب جمعه شهر دیباج ادامه داد: قدرت جمهوری اسلامی امروز از یک سو دشمنان را ناامید کرده و از سوی دیگر باعث شادی دل‌های مجاهدان در راه دین خدا شده است

قریب افزود: امروز در یک انتخاب راهبردی مشترک با حرب الله قرار داریم و تهدید اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی در هفته گذشته در صورت حمله به بیروت و عقب نشینی نتانیاهو از مواضع خود نمونه ای از این راهبرد موفق بود.

وی به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سی و هفتمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران پرداخت و افزود: این پیام معمای جنگ ترکیبی دشمن را با زبانی دقیق مطرح می کند.

امتم جمعه دیباج گفت: یکی از مهمترین نکاتی که رهبر معظم انقلاب لامی در پیام خود بیان فرمودند مقوله تاب آوری است که یک بخش از آن به مردم و بخش دیگر که اهمیت دارد به مسئولان باز می‌گردد که سیاست‌های خودشان را مبنی بر این موضوع مهم پایه گذاری کنند.

وی افزود: تاب آوری ایستادگی در برابر فشارها، تحریم‌ها، شوک‌های اقتصادی و القائات روانی و دشمن محسوب می‌شود که امروز یکی از ضرورت‌های راهبردی نظام اسلامی ایران است

قریب، بزرگ نمایی تهدیدات دشمن، کوچک شماری توان داخلی، تصمیمات شتابزده و انفعال در بحران‌ها، ابزار اخلال در تصمیم گیری مسئولان کشور یکی دیگر از هشدارهای مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان است که می‌بایست در همه سطوح از شهرستان تا در سطح سران قوا انجام است.