عقب نشینی در قاموس ایران اسلامی وجود ندارد؛ مقاومت مطالبه مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب بلوک صبح چهارشنبه در جمع مردم دیباج مقارن با عید سعید قربان در مصلای این شهر ضمن گرامی داشت عید قربان بیان کرد: عید قربان عید استقامت و بندگی است.

وی در ادامه به دیپلماسی مذاکراتی در جنگ اشاره کرد و بیان داشت: تا به حال هیچ توافقی امضا نشده اما عقب نشینی در قاموس ایرانِ مقتدر جا ندارد.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه اگر متون مطرح شده اصول ما را تأمین نکند نباید امضایی صورت گیرد، گفت: تیم مذاکره کننده ما می داند که مطالبات مردم چیست.

قریب بلوک با بیان اینکه عقب نشینی و تسلیم در قاموس ایران مقتدر وجود ندارد، گفت: مطالبه مردم ایران اسلامی ایستادگی در برابر دشمن است.

وی با بیان اینکه مذاکره یک تاکتیک در میدان جنگ است، افزود: فضای امروز کاملاً جنگی است و اگر توافقی هم حاصل شود از دشمنی دشمنان ما نخواهد کاست.

امام جمعه دیباج اضافه کرد: در مذاکرات این دوره باید قدم اول را آمریکایی ها بردارند و مسئولان ما بر این امر متفق القول هستند.

قریب بلوک بیان کرد: اخبار ضد و نقیض مردم ما را نگران می کند و مسئولان نباید بگذارند دشمنان روایت اول را داشته باشند.

وی در ادامه به پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج پرداخت و افزود: این پیام ترسیم یک نقشه راه سیاسی و ایدئولوژیک قلمداد می شود که عبودیت و کنش‌گری در سیاست حج را گره زده است.