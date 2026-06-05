به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد، ضمن توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، با اشاره به روز خانواده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به تقوا، توجه به بنیان خانواده و رعایت حقوق اعضای خانواده است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» افزود: قرآن کریم با بیانی کوتاه اما عمیق، مردان را به نیکو رفتار کردن با همسران سفارش کرده و این دستور الهی از عوامل استحکام خانواده و آرامش جامعه به شمار می‌رود.

امام جمعه محمودآباد در ادامه با نقل خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم، گفت: یکی از عوامل توفیقات این عالم بزرگوار، خدمت خالصانه به همسر بیمار خود بود؛ رفتاری که نشان می‌دهد توجه به خانواده و خدمت به همسر، زمینه‌ساز برکات معنوی و توفیقات الهی در زندگی انسان خواهد بود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر انقلاب در این پیام، ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن را تبیین کرده و هشدار دادند که دشمن پس از شکست و تحقیر در میدان نبرد و ناکامی در برابر حضور مردم، تمرکز خود را بر دو محور مهم قرار داده است.

وی افزود: نخستین محور، کاهش تاب‌آوری مردم و دومین محور، ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور است.

امام جمعه محمودآباد با تشریح ابزارهای مورد استفاده دشمن در این جنگ ترکیبی گفت: نخستین ابزار دشمن، ایجاد تردید نسبت به حقانیت مسیر انقلاب اسلامی، کارآمدی نظام و صداقت مسئولان است تا باورهای مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب تضعیف شود.

وی ادامه داد: دومین ابزار، القای یأس و ناامیدی است. دشمن تلاش می‌کند این تصور را در جامعه ایجاد کند که مشکلات قابل حل نیست و هیچ تغییری رخ نخواهد داد، در حالی که امید مهم‌ترین سرمایه حرکت و پیشرفت یک ملت محسوب می‌شود.

موسوی ترس را سومین ابزار دشمن دانست و تصریح کرد: ترس از آینده، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و هزینه‌های مقاومت از جمله مواردی است که دشمن با بزرگنمایی آنها به دنبال فلج کردن اراده جامعه است.

وی افزود: بدگمانی نسبت به مسئولان، نهادها، اقشار مختلف جامعه و همچنین ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، چهارمین ابزار دشمن برای ضربه زدن به انسجام ملی است.

امام جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: دشمن همچنین با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی، صنفی و اجتماعی در تلاش است وحدت ملت ایران را هدف قرار دهد، زیرا به خوبی می‌داند جامعه متحد و منسجم، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف کشور اظهار کرد: ایستادگی و حضور مستمر ملت ایران در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای کم‌نظیر و تاریخی بود که بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زد و بار دیگر نقش تعیین‌کننده مردم در اقتدار جمهوری اسلامی را به اثبات رساند.

دشمن به دنبال ایجاد اختلاف از طریق جنگ روانی و سیاسی است

موسوی افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی و عامل اصلی ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در عرصه نظامی به دنبال ایجاد اختلاف از طریق جنگ روانی و سیاسی است، گفت: برخی تلاش می‌کنند موضوع مذاکره را به ابزاری برای ایجاد دوگانگی در جامعه تبدیل کنند، در حالی که مذاکره زمانی معنا دارد که از موضع عزت، اقتدار و برای احقاق حقوق ملت ایران باشد.

امام جمعه محمودآباد تأکید کرد: آنچه ضامن پیشرفت و امنیت کشور است، وحدت ملی، حضور مردم در صحنه و اتکای نیروهای مسلح به پشتوانه مردمی است و ملت ایران نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و تداوم حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که خستگی و توقف در قاموس آنان جایی ندارد و با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه خواهند داد.

