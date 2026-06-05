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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

امام جمعه محمودآباد: وحدت ملی مهم‎‌ترین مانع تحقق اهداف دشمن است

امام جمعه محمودآباد: وحدت ملی مهم‎‌ترین مانع تحقق اهداف دشمن است

قزوین- امام جمعه محمودآباد گفت: آنچه ضامن پیشرفت و امنیت کشور است، وحدت ملی، حضور مردم در صحنه و اتکای نیروهای مسلح به پشتوانه مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد، ضمن توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، با اشاره به روز خانواده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به تقوا، توجه به بنیان خانواده و رعایت حقوق اعضای خانواده است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» افزود: قرآن کریم با بیانی کوتاه اما عمیق، مردان را به نیکو رفتار کردن با همسران سفارش کرده و این دستور الهی از عوامل استحکام خانواده و آرامش جامعه به شمار می‌رود.

امام جمعه محمودآباد در ادامه با نقل خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم، گفت: یکی از عوامل توفیقات این عالم بزرگوار، خدمت خالصانه به همسر بیمار خود بود؛ رفتاری که نشان می‌دهد توجه به خانواده و خدمت به همسر، زمینه‌ساز برکات معنوی و توفیقات الهی در زندگی انسان خواهد بود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر انقلاب در این پیام، ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن را تبیین کرده و هشدار دادند که دشمن پس از شکست و تحقیر در میدان نبرد و ناکامی در برابر حضور مردم، تمرکز خود را بر دو محور مهم قرار داده است.

وی افزود: نخستین محور، کاهش تاب‌آوری مردم و دومین محور، ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور است.

امام جمعه محمودآباد با تشریح ابزارهای مورد استفاده دشمن در این جنگ ترکیبی گفت: نخستین ابزار دشمن، ایجاد تردید نسبت به حقانیت مسیر انقلاب اسلامی، کارآمدی نظام و صداقت مسئولان است تا باورهای مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب تضعیف شود.

وی ادامه داد: دومین ابزار، القای یأس و ناامیدی است. دشمن تلاش می‌کند این تصور را در جامعه ایجاد کند که مشکلات قابل حل نیست و هیچ تغییری رخ نخواهد داد، در حالی که امید مهم‌ترین سرمایه حرکت و پیشرفت یک ملت محسوب می‌شود.

موسوی ترس را سومین ابزار دشمن دانست و تصریح کرد: ترس از آینده، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و هزینه‌های مقاومت از جمله مواردی است که دشمن با بزرگنمایی آنها به دنبال فلج کردن اراده جامعه است.

وی افزود: بدگمانی نسبت به مسئولان، نهادها، اقشار مختلف جامعه و همچنین ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، چهارمین ابزار دشمن برای ضربه زدن به انسجام ملی است.

امام جمعه محمودآباد خاطرنشان کرد: دشمن همچنین با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی، صنفی و اجتماعی در تلاش است وحدت ملت ایران را هدف قرار دهد، زیرا به خوبی می‌داند جامعه متحد و منسجم، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف کشور اظهار کرد: ایستادگی و حضور مستمر ملت ایران در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای کم‌نظیر و تاریخی بود که بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زد و بار دیگر نقش تعیین‌کننده مردم در اقتدار جمهوری اسلامی را به اثبات رساند.

دشمن به دنبال ایجاد اختلاف از طریق جنگ روانی و سیاسی است

موسوی افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی و عامل اصلی ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در عرصه نظامی به دنبال ایجاد اختلاف از طریق جنگ روانی و سیاسی است، گفت: برخی تلاش می‌کنند موضوع مذاکره را به ابزاری برای ایجاد دوگانگی در جامعه تبدیل کنند، در حالی که مذاکره زمانی معنا دارد که از موضع عزت، اقتدار و برای احقاق حقوق ملت ایران باشد.

امام جمعه محمودآباد تأکید کرد: آنچه ضامن پیشرفت و امنیت کشور است، وحدت ملی، حضور مردم در صحنه و اتکای نیروهای مسلح به پشتوانه مردمی است و ملت ایران نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و تداوم حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که خستگی و توقف در قاموس آنان جایی ندارد و با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6850931

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