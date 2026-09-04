به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین قریب در خطبههای نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، بر ضرورت تقویت و حمایت از تعاونیها در منطقه تأکید کرد و گفت: دولت باید برای حمایت از بخش تعاون اقدام کند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونیها افزود: راهاندازی صحیح تعاونیها میتواند زمینهساز سرمایهگذاری اقتصادی، توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال شود.
تعاون، زمینهساز توسعه اقتصادی و اشتغال
امام جمعه دیباج با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع معیشت از دیگر مزایای بخش تعاون است، اظهار کرد: بخش تعاون یکی از موضوعاتی بود که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشت.
قریب در ادامه با اشاره به جنگ روایتها و ساختار آن، رسانه را یکی از مهمترین ارکان مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که عرصه رسانه، میدان روایت قدرتها و قوتها است، نه عرصه حل مسائل.
وی تأکید کرد: ابراز ناتوانی در حل مشکلات و طرح دائمی مشکلات کشور در سخنرانیها از سوی خواص و مسئولان نظام، بسیار آسیبزا است.
انتقاد با ابراز ناتوانی متفاوت است
امام جمعه دیباج با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات گفتاری در رسانهها از سوی مسئولان، افزود: برخی بیانها میتواند موجب تقویت روحیه دشمن شود.
قریب با بیان اینکه بر همه ما لازم است میدان نبرد امروز را بشناسیم، گفت: باید در این میدان بدانیم چه میگوییم، چه میکنیم و چه مینویسیم.
وی همچنین بر ضرورت توجه به وحدت و انسجام ملی در همه ابعاد تأکید کرد و گفت: انتقاد خوب است و هرگز نافی زحمات و خدمات نیست، اما ابراز ناتوانی، نقد نیست.
تأکید بر حمایت از حزبالله لبنان
امام جمعه دیباج در ادامه به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت: خیانت دولت لبنان در قائله اخیر واضح است.
قریب همچنین اظهار کرد: یکی از بندهای تفاهمنامه اسلامآباد، توقف جنگ در جبهه لبنان بود و امروز که دولت آمریکا رسماً اعلام میکند چیزی به نام تفاهمنامه دیگر وجود ندارد، مسئولان و نیروهای مسلح باید بدون دلخوشی به تفاهمنامه، اقدام انقلابی برای حزبالله لبنان در این منطقه انجام دهند.
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