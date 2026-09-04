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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

امام جمعه دیباج بر تقویت تعاونی‌ها و انسجام ملی تأکید کرد

امام جمعه دیباج بر تقویت تعاونی‌ها و انسجام ملی تأکید کرد

دامغان- امام جمعه دیباج با تأکید بر حمایت دولت از تعاونی‌ها، رعایت ملاحظات رسانه‌ای، تقویت انسجام ملی و حمایت از حزب‌الله لبنان را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، بر ضرورت تقویت و حمایت از تعاونی‌ها در منطقه تأکید کرد و گفت: دولت باید برای حمایت از بخش تعاون اقدام کند.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونی‌ها افزود: راه‌اندازی صحیح تعاونی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری اقتصادی، توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال شود.

تعاون، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اشتغال

امام جمعه دیباج با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع معیشت از دیگر مزایای بخش تعاون است، اظهار کرد: بخش تعاون یکی از موضوعاتی بود که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشت.

قریب در ادامه با اشاره به جنگ روایت‌ها و ساختار آن، رسانه را یکی از مهم‌ترین ارکان مقابله با جنگ نرم دشمن دانست و گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که عرصه رسانه، میدان روایت قدرت‌ها و قوت‌ها است، نه عرصه حل مسائل.

وی تأکید کرد: ابراز ناتوانی در حل مشکلات و طرح دائمی مشکلات کشور در سخنرانی‌ها از سوی خواص و مسئولان نظام، بسیار آسیب‌زا است.

انتقاد با ابراز ناتوانی متفاوت است

امام جمعه دیباج با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات گفتاری در رسانه‌ها از سوی مسئولان، افزود: برخی بیان‌ها می‌تواند موجب تقویت روحیه دشمن شود.

قریب با بیان اینکه بر همه ما لازم است میدان نبرد امروز را بشناسیم، گفت: باید در این میدان بدانیم چه می‌گوییم، چه می‌کنیم و چه می‌نویسیم.

وی همچنین بر ضرورت توجه به وحدت و انسجام ملی در همه ابعاد تأکید کرد و گفت: انتقاد خوب است و هرگز نافی زحمات و خدمات نیست، اما ابراز ناتوانی، نقد نیست.

تأکید بر حمایت از حزب‌الله لبنان

امام جمعه دیباج در ادامه به تحولات لبنان اشاره کرد و گفت: خیانت دولت لبنان در قائله اخیر واضح است.

قریب همچنین اظهار کرد: یکی از بندهای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، توقف جنگ در جبهه لبنان بود و امروز که دولت آمریکا رسماً اعلام می‌کند چیزی به نام تفاهم‌نامه دیگر وجود ندارد، مسئولان و نیروهای مسلح باید بدون دلخوشی به تفاهم‌نامه، اقدام انقلابی برای حزب‌الله لبنان در این منطقه انجام دهند.

کد مطلب 6937119

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