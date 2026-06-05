آزادکاران ایران حریفان خود را شناختند/ جدال رحمان و نخودی با حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین رقابت های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ در بخش کشتی آزاد روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه در شهر اولان‌باتور کشور مغولستان برگزار می شود.

تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان با ۵ کشتی گیر در این مسابقات حضور دارد که نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، اهورا خاطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با آیت جان از قزاقستان رقابت می کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارد، رحمان عموزاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مسابقه کیم از کره شمالی و روهیت از هند مبارزه می کند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارد، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیش‌بای از قزاقستان قرار می گیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۴ نفر حضور دارد، محمد نخودی در دور اول در مقابل بات اردین از مغولستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه دو کشتی گیر از قزاقستان عظمت دولت بیکوف و آمانگالی قرار می گیرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۱۶ خردادماه:

ساعت ۶ لغایت ۹:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۱۷ خردادماه:

ساعت ۶ لغایت ۹:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۹، ۹۷ و ۱۲۸ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق