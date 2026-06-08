به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد در مسابقات رنکینگ جهانی اولان‌باتور در حالی که ۸ بر صفر از شمیل ممدوف کشتی‌گیر روسی‌الاصل بلغارستان عقب بود ۱۷ بر ۱۰ پیروز شد و مدال طلا را کسب کرد.

اتحادیه جهانی با تمجید از عملکرد او نوشت:«رحمان عموزاد، کشتی‌گیر ایرانی، به ندرت در جریان مسابقاتش عقب می‌افتد. آخرین بار در فینال المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود که مقابل کوتارو کیوئوکا از ژاپن با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست خورد؛ دیداری که در آن حریفش ابتدا ۱۰ بر یک پیش افتاده بود. این آزادکار ۲۳ ساله پس از آن شکست، در سال ۲۰۲۵ سه طلای مهم شامل تورنمنت رنکینگ موحامت مالو، مسابقات جهانی و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد و در ۱۴ مبارزه سال گذشته حتی یک بار هم اجازه نداد حریفانش از او پیش بیفتند.

اما روز یکشنبه در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم تورنمنت رنکینگ اولان‌باتور، عموزاد در آستانه نخستین شکست خود طی دو سال اخیر قرار گرفت. او مقابل شمیل ممدوف از بلغارستان با نتیجه ۸ بر صفر عقب افتاده بود و باید راهی برای بازگشت پیدا می‌کرد. دو کشتی‌گیر پس از سه سال بار دیگر مقابل هم قرار گرفتند؛ از زمان دیدار رده‌بندی مسابقات جهانی ۲۰۲۳ که ممدوف در آن پیروز شده بود.

ممدوف که فصل ۲۰۲۶ را از مسابقات قهرمانی اروپا آغاز کرده بود، خیلی زود ابتکار عمل را در دست گرفت. او عموزاد را بلند کرد و با یک فن چهار امتیازی روی تشک انداخت. سپس با دو بار اجرای بارانداز، نتیجه را به ۸ بر صفر رساند. اگر بار سوم را هم اجرا می‌کرد، مسابقه با ضربه فنی به پایان می‌رسید اما عموزاد مقاومت کرد.

در حالی که ۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه به پایان مسابقه باقی مانده بود، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی ایران، از کنار تشک به عموزاد علامت داد آرامش خود را حفظ کند؛ شاید او باور داشت که شاگردش هنوز شانس پیروزی دارد.

عموزاد تنها دو ثانیه بعد نخستین امتیاز خود را با بیرون راندن حریف از تشک گرفت و فشار مداومی روی ممدوف وارد کرد. کشتی‌گیر بلغار به تدریج نشانه‌های افت بدنی را بروز می‌داد و وقت استراحت ۳۰ ثانیه‌ای درست در زمان مناسبی برای او فرا رسید. نیمه نخست با برتری ۸ بر یک ممدوف تمام شد.

در وقت دوم، عموزاد دو بار دیگر حریف را از تشک بیرون برد تا نتیجه ۸ بر ۳ شود. با این حال ممدوف یک زیرگیری موفق داشت و اختلاف را به ۱۰ بر ۳ رساند؛ نتیجه‌ای که در یک دقیقه و ۲۲ ثانیه مانده به پایان، پیروزی او را محتمل نشان می‌داد. اما عموزاد تسلیم نشد. او پنج ثانیه بعد یک خاک گرفت و نتیجه را ۱۰ بر ۵ کرد. سپس با دو اخطار خروج دیگر، اختلاف را به ۱۰ بر ۷ رساند.

لحظه سرنوشت‌ساز مسابقه زمانی رقم خورد که عموزاد با یک حمله دوخم قدرتمند به پاهای ممدوف یورش برد. کشتی‌گیر بلغار که از نظر بدنی افت کرده بود، نتوانست دفاع مؤثری انجام دهد. عموزاد ابتدا چهار امتیاز گرفت و سپس با خاک کردن حریف، نتیجه را به ۱۵ بر ۱۰ تغییر داد.

پس از آن ممدوف دیگر توان مقابله نداشت و عموزاد با یک خاک دیگر، مسابقه را با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ به سود خود به پایان رساند؛ بازگشتی خیره‌کننده با ۱۴ امتیاز متوالی در ۸۲ ثانیه. عموزاد اکنون در ۱۷ مسابقه اخیر خود شکست نخورده و در ۳۰ مبارزه بین‌المللی اخیرش تنها دو شکست در کارنامه دارد.»