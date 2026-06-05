خطیب جمعه کرمان: دشمن از طریق فشار معیشتی به دنبال ایجاد نارضایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عربپور، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به ایستادگی ۹۶ روزه در برابر نبردی نابرابر، اظهار کرد: ایران برای دور سوم مذاکرات شروطی تعیین کرده است، اما از آنجا که دشمن به هیچیک از این شروط پایبند نیست،
وی افزود: فعلاً مذاکرات را تعلیق کردهایم تا طرف مقابل حسن نیت خود را اثبات کند؛ چرا که دشمنان ما مکار و فریبکارند.
وی با بیان اینکه امروز نشانه دیپلماسی قوی ما، یأس دشمن از مکر و حیلههایش است، ادامه داد: رزمندگان ما در میدان نبرد خوش درخشیدند و مردم نیز در تجمعات شبانه، توطئه دشمن برای جدایی ملت از انقلاب را خنثی کردند.
لزوم نظارت بر بازار برای مقابله با سودجویان
حجتالاسلام عربپور در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای معیشتی اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش میکند با سخت کردن معیشت، نارضایتی ایجاد کند.
وی افزود: اگرچه دولت در عرصههای بسیاری زحمت کشیده است، اما برخی جهشهای قیمتی در بازار توجیهپذیر نیست و «زیر سر» افراد سودجویی است که با هدف ایجاد نارضایتی دست به این کار میزنند؛ بنابراین مسئولان باید نظارت خود را تقویت کنند.
گرامیداشت یاد امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد
وی در ادامه با اشاره به تلاقی ایام غدیر و سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، ایشان را احیاگر اسلام ناب خواند و افزود: امسال جای خالی رهبر کبیر انقلاب در ۱۴ خرداد ملموس بود، اما پیام رهبری دربرگیرنده همان آرمانهای مکتب امام بود که باید در عمل به آن کوشا باشیم.
خطیب جمعه کرمان همچنین با گرامیداشت شصت و سومین سالگرد قیام ۱۵ خرداد، این روز را نقطه آغاز انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره) همواره در برابر اقدامات ضد ملی رژیم پهلوی همچون انجمنهای ایالتی و ولایتی موضع میگرفتند و این قیام که با سرکوب شدید رژیم و شهادت بسیاری از مردم و کشاورزان کفنپوش همراه بود، از سوی امام برای همیشه بهعنوان روز عزای عمومی اعلام شد.
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